Este lápiz ‘se convierte’ en plantas o verduras cuando se termina

¿Cuántos lápices has usado y desechado en tu vida? La fabricación de un lápiz requiere madera obtenida de la tala de cedros y grafito, de la minería; sin embargo, su vida útil es muy corta.

La empresa Sprout, originaria de Dinamarca, creó un lápiz que lleva en su interior varias semillas que cuando se encuentra a punto de terminarse, puede ser sembrado para que nazca una planta.

Lo que queda del lápiz, al ser sembrado, se descompone y se desintegra en la tierra donde fue plantado ya que es biodegradable, por lo que no afecta el sabor ni la composición de la planta.

“La idea es plantar el talón del lápiz cuando es demasiado corto para escribir o colorear. Esto le da una nueva oportunidad de vida. En lugar de tirarse, el lápiz Sprout se convierte en un símbolo de sostenibilidad”, detalla la firma.

Girasoles, margaritas, ‘no me olvides’, tomates ‘cherry’ y salvia son algunas de las hierbas aromáticas. También flores o incluso verduras frescas pueden surgir de este artículo que se fabrica en Lodz, Polonia, Minnesota, Estados Unidos.

El lápiz se vende a través de Amazon en más de 60 países.

Este producto no contiene plomo, no es tóxico y es 100 por ciento natural. Se fabrica con grafito, arcilla y las semillas.

Para introducir las semillas, la compañía elabora una cápsula con harina y otras semillas, por lo que, incluso si un niño la come, no correrá peligro.

“Los lápices germinados no son tóxicos y son completamente seguros, incluso si comes la cápsula de la semilla. Este contiene un poco de harina de árbol y algunas semillas. Es completamente inofensivo si se ingiere, ¡aunque no tendrá un gran sabor!”, indica la compañía.

Si decides sembrar uno de esos lápices, tendrás que esperar algunos días para tener tu planta porque depende de cuál siembres, por ejemplo, una de las más rápidas y populares es la albahaca, que germina entre cinco y diez días después de ser sembrada. En solo dos semanas, puedes tener una maceta de albahaca fresca.

“Al plantar un lápiz Sprout en lugar de tirarlo, puedes hacer que la sustentabilidad sea visible para los demás e inspirarlos a hacer pequeños cambios en su vida diaria. Esta es la idea detrás de este lápiz”, señala la compañía en su página oficial.

Los lápices están disponibles en gris clásico u ocho colores. Cada color tiene su propia variante vegetal.

La empresa también ofrece un servicio para que puedas personalizar tu lápiz con tu nombre, marca o mensaje, aunque para esto deberás ordenar a partir de 500 unidades.

Algunas de las compañías que ya han utilizado este producto son Coca-Cola, Toyota e Ikea.