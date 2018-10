Brad Pitt está encantado con la hija de la actriz Andie MacDowell

El actor está trabajando con Margaret Qualley, de 23 años, en la nueva cinta de Quentin Tarantino…

Aunque siente que podría ser su padre, el actor Brad Pitt está encantado con la joven actriz Margaret Qualley, de 23 años, hija de la actriz Andie MacDowell, 60.

Pitt conoció a Margaret mientras filma la cinta Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, en donde comparte créditos con Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Lena Dunham, Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, entre otros.

En una de las imágenes difundidas por la revista OK!, Brad es visto abrazando cariñosamente a la chica, durante un intervalo de filmaciones.

En otra instantánea, el actor platica con Qualley, bajo la mirada de Dunham.

Cabe señalar que Qualley protagonizó junto al ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux, la serie de HBO, The Leftovers, y llegó a convivir con la exmujer de Pitt.

