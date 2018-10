Dorados derrota 3-2 a SLP; ligan la sexta y van invictos a la final

Jesús “Hulk” Ramírez remolcó sus carreras 14 y 15 del torneo, para respaldar el picheo en la ruta del zurdo Edgar Acosta, en el triunfo de los Dorados de Chihuahua 3-2 sobre San Luis Potosí-Oro, al terminar la segunda ronda del Campeonato Nacional de beisbol de primera fuerza.

A pesar de que antes de iniciar el partido, Chihuahua ya sabía que BC sería su rival hoy en la gran final y que dicho juego era de mero trámite, a su manager Humberto Rojas ello no le importó, junto con sus pupilos buscaron por la victoria, misma que llegó para sumar récord perfecto de 6-0.

Los locales no fueron una perita en dulce, apoyados por un buen número de aficionados lucharon de principio a fin y vendieron muy cara la derrota.

Edgar Acosta lanzó las siete entradas con labor de seis hits, nueve chocolates y apenas una base.

Francisco Rodríguez cargo con el revés.

Al cerrar la tercera entrada, con la pizarra sin carreras, Jesús “Hulk” Ramírez encontró la casa llena, para disparar imparable al jardín izquierdo que rompió las argollas y Dorados se fue adelante 2-0.

La casa se acercó 2-1 en el quinto y Dorados rápido contesto al cerrar el inning, gracias a productor de Alex Pineda que mandó al plato a Jorge “Tocha” Morales que había entrado a correr por Jesús Ramírez.

Una mala virada de Acosta a la inicial, permito que SLP anotara su segunda carrera en la última entrada.

Para seguir encendido el mejor bat de los campeones resultó Javier “Lobito” Encinas al batear de 3-2.

Chihuahua vs BC

Por el título nacional

San Luis Potosí.- Buscando el banderín 27 a lo largo de la historia, los actuales monarcas Dorados de Chihuahua se miden hoy ante Baja California a las 12:00 tiempo de Chihuahua, en el partido que define al mejor equipo amateur del país.

Con el duelo Dorados-Cachanillas cierra el Campeonato Nacional de beisbol de primera fuerza, que inició el sábado anterior con la presencia de 15 equipos.

Chihuahua llega a la final luego de haber terminado como líder del grupo A de la segunda fase con récord de 3-0 en ganados y perdidos, en cambio BC lo hace, gracias a ganarle hoy una polémica protesta a Sinaloa tras haber perdido 4-3.

El diestro Alejandro Félix fue anunciado para subir a la loma de los disparados por Humberto Rojas, manager de la División del Norte.

Félix, que recientemente acaba de cumplir 23 años, hará su debut en la justa nacional, luego de haber sido designado el Jugador Más Valioso del estatal 2018.

El diestro dorado, saltará al centro del diamante con 10 días de descanso, tras su heroica actuación en el séptimo juego de la serie final, donde fue el pitcher ganador al lanzar ocho poderosas entradas y guiar a Manzaneros de Cuauhtémoc a la victoria 2-1 sobre Algodoneros de Delicias.

El pasado domingo Chihuahua derrotó 5-2 a BC, con lanzamientos del local Mario González y cuadrangular de Jesús “Hulk” Ramírez.

El partido final se disputará en el estadio “20 de Noviembre” y se jugará a nueve entradas.

Define Rojas plan de ataque

San Luis Potosí.- Tras confirmar a Alejandro Félix como su pítcher abridor para hoy en el juego final del campeonato, Humberto “Beto” Rojas dijo que tiene lista la estrategia para el crucial partido.

“El juego más importante es el de hoy, el que más no va saber más ganar, los otros partidos ya fueron parte de la historia y nos alcanzaron para llegar a la final”, apuntó Rojas.

“Ya anunciamos que va iniciar Alejandro Félix y tenemos mucha leña de dónde cortar”, agregó Rojas.

Sobre su posible rotación de pítcheo, Rojas cito: “Esperando que Félix nos de una buena salida como

siempre lo ha hecho, de cualquier manera tenemos como relevo largo a Mario González, a Castañeda (Carlos) atrás a José Ángel Hernández, pero todos los muchachos me han dicho que están listos”.

El timón dorado agregó: “Un partido final nunca será fácil, yo no conozco una final si es cardiaca no es final, jugar a nueve entradas es más emocionante, es muy importante ponernos arriba de ellos”.

A la afición de nuestro estado, Rojas le envió el siguiente mensaje:

“A nombre del equipo agradecerles su apoyo y reiterar el compromiso que tenemos de refrendar el campeonato, vamos a dejar la camiseta en el terreno de juego”.

“Me siento honrado”: Félix

San Luis Potosí.- “Me siento honrado con mi manager, que me dio la oportunidad de buscar el título, iré enfocado para tratar de darle el campeonato al estado de Chihuahua”, fueron las palabras de Alejandro Félix quien será el pítcher abridor en el partido final por los Dorados de Chihuahua.

Entrevistado en el hotel de concentración de los campeones nacionales Félix apuntó: “Debo confiar en mis pitcheos, tengo que atacarlos desde un principio para estar encima de ellos”.

Félix tendrá enfrente a la ofensiva de BC, misma que vio en el segundo juego del presente torneo.

“Tuve la oportunidad de verlos y estudiarlos un poco”, cito el nativo de Culiacán Sinaloa y que esté 2018 debutó en la pelota estatal.

Félix no lanza desde el pasado martes 9 en el juego decisivo de la serie final del estatal 2018 y por ello hoy cumplirá 10 días de descanso.

Ante ello, Alejandro Félix apuntó: “A los cinco días me sentí ya mejor del brazo, pero seguimos trabajando para no estar regados, soltamos el brazo tirando largo e hicimos un poco toalla para hacer agresiva la mecánica”.

“Las cambio por el campeonato”: “Hulk” Ramírez

San Luis Potosí.- “Prefiero ser campeón por encima incluso de las carreras producidas”, apuntó hoy Jesús “Hulk” Ramírez el cuarto cañón de los Dorados de Chihuahua.

Ramírez, produjo hoy ante SLP sus carreras 14 y 15 del nacional de primera fuerza, encabezando la victoria chihuahuense de 3-2.

“Quiero lograr mi primer título nacional, estamos muy cerca de conseguirlo confío en todos mis compañeros en que lo vamos a lograr”, cito Jesús Ramírez de cara a la gran final de este sábado frente a BC.

Precisamente ante los Cachanillas, Jesús “Hulk” Ramírez bateó de 5-3 con sencillo, triple y jonrón mandando al plato dos carreras, batalla celebrada el domingo anterior donde los Dorados ganaron 5-2.

