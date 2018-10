12 millones de mexicanos tienen diabetes. Ranulfo uno de ellos. Su enemigo es uno: Coca-Cola

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo/El Poder del Consumidor).– Ranulfo García Vázquez, como al menos 12 millones de mexicanos, padece diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, su caso es un ejemplo y muestra que, aun con la enfermedad, se puede tener una buena calidad de vida. Ranulfo fue diagnosticado a tiempo e inmediatamente tomó las medidas pertinentes, con lo que ha evitado la llegada de complicaciones entre las que se encuentran padecimientos como retinopatía, ceguera, insuficiencia renal, neuropatía, amputación de miembros inferiores y otras consecuencias de esa “epidemia nacional” que afectan gravemente la vida del enfermo y de quienes lo rodean.

García Vázquez que hace 12 años acudió a una cita médica por un dolor intenso en el talón, el especialista le recomendó realizarse una serie de estudios y cuando le entregó los resultados le dio una noticia que no imaginó: “Es usted un diabético”. Sintió que el mundo se le caía a pedazos.

“Si no me hubiera puesto mal del pie no me entero que tenía alta la azúcar y ahorita quién sabe, a lo mejor ya hubiera perdido la vista o ya tuviera una amputación de alguna parte de mi cuerpo […] Sí me sentí mal porque fue un golpe tremendo”, narra.