¿Es contagiosa la caspa?

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 18 de octubre del 2018.- La tos y los estornudos pueden propagar enfermedades, pero… ¿pasa lo mismo con la caspa? Definitivamente no. La caspa no es contagiosa y aquí te contamos el porqué.

Tengas caspa o no, ya tienes dos de los principales factores presentes en el cuero cabelludo: el microbio Malassezia globosa y los aceites naturales del cuero cabelludo.

Estos están presentes en el cuero cabelludo de todas las personas y, en aproximadamente el 50 % de la población mundial, su interacción produce caspa.

Por qué no te puedes contagiar de caspa

Solo tienes caspa si eres sensible a las causas principales, y puedes ser sensible o no. No es algo que se pueda contagiar como un resfriado o el virus de la gripe.

Si eres sensible a la combinación de la Malassezia y los aceites del cuero cabelludo, tu cuerpo responde acelerando la producción de células de la piel y esto ocasiona un exceso de piel que se acumula y se convierte en escamas.

Otros síntomas incluyen irritación, enrojecimiento, picazón y cuero cabelludo seco.

Cómo deshacerse de la caspa

La mejor manera de tratar la caspa es usar un champú anticaspa de eficacia comprobada que contenga un ingrediente activo cuya eficacia contra todos los síntomas esté clínicamente comprobada.

Este ingrediente ha sido aprobado como un tratamiento eficaz para la caspa por organizaciones reguladoras de todo el mundo.

