Sí embonan el perdón y la justicia: Sánchez Cordero

La exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero será la próxima secretaria de Gobernación y se describe como una persona que “sin telarañas en la cabeza, he transitado por mi vida de una forma muy transparente tratando de resolver los problemas porque fui juzgadora muchos años y conozco la temática del conflicto”, aseguró en entrevista con Martha Anaya en exclusiva para Unotv.com.

Sobre el trabajo que desarrollará como titular de la Segob dijo que el objetivo es llegar a tener una secretaría “transparente, política, en donde se resuelvan los conflictos sociales y políticos en una forma de amigables composiciones no de represiones, en donde se respeten los derechos humanos, donde se camine en la gobernabilidad y no en la mano dura del Estado en la represión”, aseguró Sánchez Cordero

La mano tiene que ser fuerte, decidida, con temple, pero también tiene que ser suave.” Olga Sánchez Cordero

Es urgente garantizar la justicia

La abogada de carrera explicó que tienen claro que el principal clamor de la gente es la justicia y es en lo que trabajará desde Bucareli, “justicia social, que es otro de los grandes temas como la redistribución del ingreso, oportunidades y detonar desarrollo; y la justicia vista desde el punto la procuración e impartición”, explicó la exministra.

En este sentido señaló que ya habló con los procuradores para cumplir ese clamor y dijo que será necesario reestructurar de manera profunda las procuradurías, hacer cambios desde la forma de atención, selección de casos y muchas cosas más.

Cómo cumplir el clamor de justicia con la propuesta de perdón de AMLO

Respecto a la propuesta de perdón que ha ofrecido el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y la compatibilidad con el clamor de justicia por parte de la sociedad, la próxima titular de Gobernación explicó que “el perdón lo vislumbro dentro de una filosofía política, ética y social; no desde un punto de vista estrictamente jurídico”.

Y comentó que las veces que ha platicado con AMLO, el propio presidente electo le ha dejado de manera clara que no detendrá ninguna investigación en curso y que va respetar a las procuradurías y fiscalías; “si hay denuncias o algún tipo de proceso no los va detener, no va a ser intromiso”.

Las procuradurías eran instrumentos de los gobiernos para perseguir selectivamente a adversarios políticos; eso no va a hacer Andrés, ya me lo dijo”. Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.

Transición civilizada

Respecto al proceso de transición, Sánchez Cordero dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha portado muy accesible, “ha sido un proceso bastante civilizado”; y asegura que este proceso, al menos en su caso, es debido a su cercanía con el actual secretario, Alfonso Navarrete Prida.

Quién es Olga Sánchez Cordero

Es Licenciada en Derecho por la UNAM, tiene más de 40 años de experiencia en impartición de justicia Fue la primera mujer notaria en la historia de la CDMX. Es conocida por su postura a favor de la pluralidad, los derechos humanos y las mujeres. Fue ministra de la SCJN de 1995 a 2015.

