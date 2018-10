Neymar quiere regresar al Barça

-Mundo Deportivo explica que el jugador brasileño sigue lanzando mensajes a los directivos, que la Ligue1 no le motiva y que echa de menos a sus excompañeros.

Apenas dos años después de abandonar por la puerta de servicio el Camp Nou, Neymar insiste en regresar, según expone hoy en su portada Mundo Deportivo. No es la primera vez que lo hace. El futbolista brasileño llama e insiste a su gente de confianza del club azulgrana su deseo de regresar a vestir la camiseta del Barça. No es la primera vez que lo hace. AS ya explicó hace un tiempo que el entorno de Neymar llamó varias veces a Robert Fernández, exsecretario técnico del club, que valoró esos contactos, aunque fue inviable poder ejecutar la operación.

Neymar quiere regresar, pero sencillo no será. Para que ello se pueda dar tienen que unirse varios factores que resultarían determinantes. Primero, que los técnicos lo viesen necesario. Segundo, convencer al PSG (de eso debería encargarse en parte el futbolista). Y tercera, sacar una millonada a día de hoy casi imposible para el club culé, que debería colaborar en lavar la imagen del futbolista que tiene a gran parte de la afición en contra por cómo se dio su fuga a París.

El entorno del jugador no ha parado de preguntar “¿qué hay que hacer para volver al Barça?”, dando por entendido que la operación con el PSG fue muy buena para ellos en el aspecto económico, pero no en lo deportivo. Además, hay que recordar que el padre del futbolista reclamó una prima de 26 millones de euros como prima de renovación (la que hizo en 2016), cantidad que el Barcelona no accedió a pagar y se llegará a juicio tras la pertinente denuncia por parte de Neymar.

Se abre una nueva vía al culebrón Neymar. Nunca olvidó éste a Lionel Messi, Luis Suárez, el Camp Nou y como siempre decía Neymar “la grandeza del Barça, el mejor club del mundo”. Él y su entorno insisten en volver. El Barça ya no lo ve imposible, aunque sí muy complicado.

