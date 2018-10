AMLO vuelve a criticar a la “prensa fifí” porque es amarillista

El presidente electo se reunió con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló a la “prensa fifí” porque no es seria y sólo está buscando el amarillismo, en referencia a la portada del día de hoy del diario Reforma sobre un amparo que interpuso el gobierno federal.

En conferencia de prensa en Tamaulipas, el próximo mandatario se dijo respetuoso de la libertad de expresión, y así como todos pueden decir lo que quieran, él también porque es una opinión.

“El presidente de la república tiene a hasta ahora impunidad legal porque el artículo 108 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria. Entonces es circo, no es serio, el que se diga en un periódico, en la prensa fifi, en el Reforma, de que se ampara el presidente Peña; no se me hace un periodismo serio”, comentó.