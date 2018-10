Verlander y Gurriel le dan el primer juego de SCLA a los Astros

Fue un partido raro, en el que pasó absolutamente de todo y en el que nadie podría haber acertado todos los detalles que acabarían por brindar la victoria a los Astros de Houston por 7-2 ante los Medias Rojas de Boston en el partido que abría la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Fenway Park. Sin embargo, la experiencia de Justin Verlander (2-0) y un sensacional jonrón de tres carreras del cubano Yuli Gurriel en la novena entrada acabaría dándole la primera victoria en la serie a los campeones defensores fuera de casa.

Los dos mejores equipos de la temporada 2018 de la MLB tenían cuentas pendientes que saldar.

Los Astros (103-59), campeones de la Serie Mundial en 2017, venían de llevarse su Serie Divisional ante los Indios de Cleveland por un incontestable 3-0, mientras que los Medias Rojas (108-54) se habían deshecho de sus rivales de siempre, los Yankees de Nueva York, por un 3-1 en una serie que acabó siendo más sufrida de lo que parecía.

El año pasado, los Astros dejaron en el camino a los Medias Rojas con un 3-1 en la Serie Divisional en su camino triunfal hacia la Serie Mundial. Entonces, Alex Cora era el coach de banca de A.J. Hinch en Houston, a quien ahora enfrentaba en postemporada como manager de los Medias Rojas. Los dos equipos llegaban a la Serie de Campeonato de la Liga Americana habiendo roto ambos récords históricos de sus equipos en lo que a juegos ganados en temporada regular se refiere.

La noche, pues, pintaba para un emocionante encuentro entre dos de las grandes potencias de las Mayores.

Cuatro bolazos, tres a bateadores de los Astros y uno al juez Joe West en segunda base –cuando Sandy León intentaba que el corredor emergente, Jake Marisnik, no robara la base– amenizaron la velada. La expulsión de Alex Cora del dugout de los Medias Rojas tras la quinta entrada y los costosos errores defensivos de Eduardo Núñez en el segundo y el sexto turno acabaron siendo la sal y la pimienta de este primer asalto de la Serie de Campeonato que finalmente se apuntó el equipo tejano.

El lanzador de los Astros, Justin Verlander (2-0), se acabaría llevando la victoria en este primer asalto. El derecho llegaba con marca de 1-0, 3.38 en esta postemporada (16-9, 2.52 en la temporada regular) y arrancó comandando el primer juego de la serie de forma intratable, llegando a retirar a 10 Medias Rojas consecutivamente en las primeras cinco entradas.

”Somos un gran equipo y siempre encontramos la manera de dar lo mejor de nosotros mismos en los momentos más importantes”, aseguró Justin Verlander. ”Aquí a nadie le importa quién sea el héroe. Algunos me apuntarán a mí hoy, pero el jonrón de Yuli [Gurriel] o el de [Josh] Reddick en la novena, fueron cruciales. O el partido de Carlos [Correa] remolcando una carrera clave cuando más lo necesitábamos. Creo que eso nos hace especiales. Tenemos muchas armas para ganar un juego y hoy lo hemos demostrado”.

Todo se torció para Boston en el segundo turno. Chris Sale arrancó fuerte, ponchando a Tyler White y a Marwin González, pero después se vino abajo. Sus picheos fueron perdiendo velocidad progresivamente y la ofensiva de los Astros se aprovechó de su indecisión, pues con dos outs se hinchó a caminar bateadores hasta quedar con las bases llenas y encontrarse a George Springer en el plato. El sencillo del jardinero de Houston fue demasiado potente y el dominicano Núñez cometería su primer error de la noche al no llegar a la bola, permitiendo que Springer remolcara así las primeras dos carreras del equipo texano, anotadas por Carlos Correa y Martín Maldonado.

Los Astros no habían concedido un sólo error defensivo en sus últimos ocho juegos de postemporada (el short stop Correa cometería luego uno en la séptima entrada), mientras que el del tercera base dominicano de los Medias Rojas ya les pesaba en el marcador.

El juego pareció enloquecer en la quinta entrada. Con Steve Pearce, Núñez y Jackie Bradley Jr embasados, y sólo un out en la entrada, Mitch Moreland bateó el turno de Sandy Leon. Verlander, que había estado impecable hasta la cuarta entrada, no fue capaz de pocharle y negoció base por bola, permitiendo la carrera de Pearce. Luego el abridor de los Astros poncharía a Mookie Betts, pero un wild pitch a Benintendi permitiría la carrera de Núñez para empatar el juego 2-2.

”No estaba tirando tan mal. Estaba fallando por poco y creo que intentó tener demasiado cuidado en sus lanzamientos. No me llegó a preocupar del todo porque sabía que podía lanzar otra entrada a gran nivel, ya que las primeras cuatro habían sido un paseo para él”, comentó el manager de los Astros, A.J. Hinch, quien confió en Verlander para el sexto episodio a pesar de ese pésimo quinto inning.

”Ojalá pudiera decirte lo que me ocurrió”, comentó Verlander tras el partido. ”Algo me sacó de mi timing. Algo que tendré que revisar y corregir. Pero poder salir de esa entrada tan complicada empatados (2-2) y no ceder la ventaja en el marcador, para mí fue la clave del juego”.

Alex Cora enfureció con el umpire principal James Hoye tras su última decisión de esa quinta entrada. En el lanzamiento de Verlander, con bases llenas y conteo de 3-2 para Benintendi, el umpire dio como strike el lanzamiento dando por finalizado la entrada. Cora no se mordió la lengua ante lo que creía era una decisión errónea y Hoye acabó por expulsarle del dugout. Lo cierto es que los trackers de pitcheo confirmaban que los reclamos del manager de los Red Sox iban bien encaminados.

Esta era la segunda expulsión de Cora este año, tras la que sufrió el 3 de agosto contra los Yankees. La única otra vez en su carrera que había sido expulsado fue el año pasado, como coach de banca de los Astros. La del boricua era además la primera expulsión de un manager en postemporada desde Joe Maddon (juegos 1 y 4) en las Series de Campeonato de 2017 con los Cachorros de Chicago.

Un hit del shortstop puertorriqueño Correa en la sexta entrada impulsaría una carrera de Alex Bregman (3-2) tras un nuevo error del boricua Núñez en la esquina caliente.

”Me siento bien. Creo que mi espalda está mejor que nunca, al menos desde que salí de la lista de lesionados. Estoy con mucha confianza y ese hit fue importantísimo. Les frenamos en seco. Venían de anotar dos carreras en la entrada anterior, por eso creo que fue clave. En lo personal, es una gran inyección de confianza”, dijo Correa en rueda de prensa tras el partido.

”Somos muy buenos ofensivamente, pero el día que lanza Justin [Verlander] llegamos al parque convencidos de que vamos a ganar. Y lo mismo te podría decir del resto del bullpen, aunque lo de Justin es de otra liga. Es capaz de silenciar a los mejores bateadores. Los Medias Rojas tienen un excelente cuerpo de bateo, y Justin ha acabado con ellos”, acotó Correa.

Tras un discreto inicio de Chris Sale (1 hit, 2 carreras permitidas, 4 bases por bola y 5 ponches en 4 entradas) los relevistas de Boston mantendrían a raya a la ofensiva de Houston, hasta que el derecho Brandon Workman entró en la novena y permitió un jonrón de Josh Reddick poniendo el 4-2 en el marcador. Luego, el cubano Yuli Gurriel se anotaría su primer vuelacercas de la postemporada para impulsar a José Altuve y Alex Bregman y sumar tres carreras más, poniendo las cosas 7-2 en el último turno.

”El objetivo era irse de aquí con una victoria al menos y conseguirlo en el primer partido nos pone las cosas mucho más de cara, porque luego tenemos tres juegos en casa”, comentó el cubano Yuli Gurriel, héroe de la noche para los campeones defensores. ”En mi turno anterior al bate intenté traer una carrera, pero no pude. Sabía que ese era el último así que fui a por todas. Intenté traer una carrera y llegaron tres, así que mucho mejor”.

”He sufrido mucho con el frío. En Cuba nunca hace este frío y por eso sufro mucho, como bien sabe Alex Cora, que me conoce perfectamente. El principio del partido me fue muy mal porque prácticamente no sentía el bate. Pero conforme fue pasando el partido, fui entrando en calor y gracias a Dios se dio el jonrón”, recalcó el primera base cubano.

”Somos dos grandes equipos. Desde el principio dije que sería difícil que la serie no se fuera a seis o siete partidos. Los dos equipos tuvimos una gran fase regular, tenemos excelentes jugadores, así que será una serie muy peleada”, comentó Gurriel.

”El año pasado también fuimos de menos a más y acabamos estando muy calientes en postemporada. Por eso en los playoffs a veces no gana el mejor equipo a lo largo de la temporada, sino el que mejor llega a octubre. Los Astros somos un gran equipo y vamos a pelear por todas”, concluyó el cubano.

Gurriel que ha tenido una media de .293 al bate en la temporada regular, con 13 vuelacercas y 85 carreras impulsadas, acabó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de este primer asalto de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con ese batazo de tres carreras en la novena entrada.

El manejo del bullpen por parte de A.J. Hinch hizo el resto para amarrar la victoria, pues los lanzadores de los Astros silenciarían por completo a un equipo repleto de cañoneros, permitiendo sólo tres hits en todo el partido para poner a los campeones defensores por delante en la serie 1-0.

De todas maneras, A.J. Hicks quiso concluir haciendo autocrítica.

”Nuestro bullpen es sólido y hoy tuvimos un buen día con sólo tres hits, aunque también es cierto que caminamos a muchos bateadores, y esos yo los cuento como hits. Ya sé que no entran en las estadísticas, pero están en base y es tráfico. Fueron demasiados y lo cierto es que ahora sobre el papel se ve mucho mejor de lo que yo le sentí durante el partido”, afirmó el manager de los Astros.

El juego 2 de la Serie de Campeonato enfrentará a David Price (0-1), a quien Alex Cora confirmó como inicialista mañana para los Medias Rojas, contra Gerrit Cole (1-0) por los Astros, en un partido que podría empezar a definir quién representará a la Liga Americana en la Serie Mundial.

ESPN

