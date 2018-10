La idoneidad de la estructura gubernamental.

Por: Moisés Alvarez Palacio.

Desde el mes de agosto del presente año el equipo de transición del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha venido realizando foros educativos para construir el Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de todos los mexicanos, en donde la consulta ciudadana tiene como objetivo principal el de escuchar la voz de los actores vinculados con la educación, esta convocatoria va dirigida a docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas e interesados en materia educativa, dichos foros han sido muy cuestionados con comentarios a favor entre los cuales resaltan la oportunidad que se da para ser escuchados en lo referente a este rubro y, por otra parte, hay quienes afirman que esto es solo pura simulación y con la firme intención de dar cumplimiento a lo dicho y propuesto en campaña sobre la derogación o modificación de la reforma educativa.

Pudiéramos profundizar y debatir sobre la educación en México y, tal vez no se llegaría a un acuerdo bien establecido, en lo particular me parece que el equipo de transición ya tiene definido lo que van hacer con la reforma educativa, ya sea modificar o derogarla, sin embargo, considero algunos aspectos importantes que deben prevalecer de la Ley del Servicio Profesional Docente como lo es, en lo referente al ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento, estos rubros me parece que en vez de quitarlos se debieran implementar a toda la estructura gubernamental y, que los diversos puesto existentes en el ámbito federal, estatal y municipal sean concursados y dados a personas calificadas en cuanto al conocimiento del área, ya que como sucede comúnmente en este País damos cuenta de que la mayoría de las secretarias de estado, direcciones, jefaturas de departamento, coordinaciones y en sí, una gran variedad de puestos existentes en el gobierno son ocupados en muchos casos por personas no capacitadas en el área y que se les otorgan por pago de facturas políticas, personales, familiares y de índole económico y, esto ha ocasionado nuestra situación actual (y de antaño) que prevalece en el País como la pobreza, la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y un sinfín de situaciones que no nos benefician a los mexicanos y que los únicos benefactores son los políticos y sus familia.

Me parece que los diversos gobiernos no les ha interesado profundizar y establecer una reforma educativa que realmente genere mexicanos críticos, participativos, responsables e informados capaces de utilizar sus aprendizajes para mejorar su calidad de vida en sus diversas dimensiones, porque el día en que esto suceda muchos políticos no van estar sentado, en donde hoy se encuentran.

En fin esperemos que el nuevo gobierno entrante considere el ingreso de personas profesionistas calificadas y que cumplan con el perfil adecuado para ocupar cualquier puesto de la estructura gubernamental y que esto sea uno de los primeros pasos para la transformación de este País, de lo contrario seguiremos condenados a malos gobiernos y, por la tanto seguirá prevaleciendo la pobreza, la corrupción, la desigualdad y todas aquellas situaciones que solo afectan a la mayoría de la población mexicana.

Saludos desde la calurosa y fronteriza ciudad de Ojinaga, Chihuahua.

