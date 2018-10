Si salgo de esta, seguiré matando mujeres: feminicida

Juan Carlos “N” aseguró ante los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras su detención que mata a las mujeres porque les tiene odio, porque le molesta que respiren su mismo aire y advirtió que si pudiera librar la situación en la que se encuentra, volvería a matar mujeres.

“Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, mil veces llegaron los perritos y las ratas, que ellas sigan caminando por ahí… ¿misión? no sé salir de esta, pero si salgo de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres… no, porque a veces no me deja dormir esta madre, dos por el odio que les tengo y tres porque sigo viendo necesidad todavía (inaudible) que fueron mis perros a otro lado sí”, dijo Juan Carlos ‘N’.

Señaló que antes tenía una pareja de nombre Mónica, de la cual estaba enamorado y a raíz de quien comenzó su carrera homicida, pues pensó que, si él no podría ser feliz, nadie lo podría ser.

“No me hicieron caso patrón, los policías, no ustedes, no me hicieron caso, se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón, ese niño no es tuyo, ya deja de moverle wey. Maté a mujeres wey, yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a ser, que como yo no o fui, nadie lo va a ser y mientras siga yo aquí en la tierra”, expresó el presunto multihomicida.

Señaló que además conocía a los familiares de sus víctimas y disfrutó haberlas asesinado.

“Principalmente a los… La chingué a su hija y me chingué a su nieta, y con todo gusto y lo disfruté. Mientras yo esté aquí voy a seguir así.”, agregó.

Mencionó además que de pequeño sufrió abusos por parte de una mujer con la que lo encargaban, además de que vio a su madre sosteniendo relaciones sexuales.

“De joven, de niño, mi mamá me encargó una mujer para que mi mamá pudiera irse de puta, mi mamá me encargaba todos los días con una mujer, esa mujer me la chupaba, esa mujer se me subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que me como niño me desagradaban bastante”, comentó.

En la declaración dijo que sólo de pequeño probó drogas, que toma alcohol, que fue a la escuela y a partir de una caída en Kinder, subió de calificaciones, además aseguró al final ver un perro.

Excélsior

