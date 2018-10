CEDH es responsable de la armonización de la Ley Estatal en DH: De la Rosa

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 9 de octubre del 2018.- El diputado por el Partido MORENA, Gustavo De La Rosa Hickerson expresó que la armonización de la ley Estatal en materia de Derechos Humanos le corresponde encabezarla al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) José Luis Armendáriz González y no al Poder Legislativo.

De la Rosa Hickerson aseveró que “lo que ha hecho el presidente de la CEDH es una vergüenza, en lugar de trabajar en materia de derechos humanos, se ha dedicado a realizar festivales infantiles, por eso estamos así”.

El papel de la CEDH es “atender las quejas de violaciones a los Derechos Humanos, no andar organizando festivales”, Armendáriz González “no trabaja y no opera para que las autoridades estatales no sean molestadas”, aseveró De la Rosa Hickerson.

A José Luis Armendáriz le corresponde encabezar la armonización de la Ley Estatal para que esta posea un enfoque en materia de Derechos Humanos, pues es su responsabilidad, concluyó el diputado por MORENA.

