Yesica Hernández da a México su primer oro en la historia de los JOJ

La halterista mexicana Yesica hernández se posicionó en lo más alto del podio olímpico juvenil al obtener la primera medalla de oro para México en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebran en Buenos Aires, Argentina.

La mexicana compitió en la división de los 48 kilogramos al levantar 171 kg, 74 de arranque y 97 de envión, así lo informó el Comité Olímpico mexicano en su cuenta oficial de Twitter.

En el segundo puesto se ubicó la colombiana Yineth Santoya con 162 en total, después de lograr 76 en arranque y 80 en envión, mientras que la tercera casilla fue para la rumana Valentina Cambei con 158 (70 en arranque y 88 en envión).

“Me sentía muy desconcentrada en el arranque, lo bueno es que pude sacar dos pruebas, ya que el primer intento no se dio, lo mejor vino en el envión que es lo mio, y estoy feliz porque al final pude conseguir medalla”, indicó la halterista mexicana.

Hernández se ubicaba en el segundo lugar al culminar el arranque, superada por la colombiana, pero llegó el envión y remonto posiciones al lograr los tres intentos limpios y con ello superar los levantamientos de Santoya.

“En el arranque me sentía un poco descontrolada y no estaba planteada en lo que debería, pero llegó el envión y me sentía más segura de mi para poder ganar la medalla en el total”, mencionó.

A pesar de que levantó 171 kilos, no era el peso que esperaba. “Esperaba alzar un poco más, pero lo bueno es que se dio el resultado para ganar la medalla. Me siento muy feliz y contenta por los resultados que tuve en esta competencia, esto no se queda aquí, vamos por más”.

Sin embargo, vio algunos aspectos en lo que debe de trabajar como la concentración y la seguridad. “Voy a seguir trabajando para dar buenos resultados a México, poder hacer historia y competir en más eventos internacionales”.