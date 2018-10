Este martes Alex Synteck en el Palomar

La agenda de actividades del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuhua FICUU 2018, y del Festival Internacional Chihuahua FICH, continuará este martes con la presentación musical de Aleks Synteck, Moenia y Midnight Generation, en Foro de El Palomar a partir de las 5 de la tarde.

Midnight Generation es una banda de disco-electro -pop integrada por David González (Batería/Voz) y Fernando Mares (Guitarra/Voz), que combina el estilo de los 70 con acordes de funk y energéticos performances. Su primer EP fue lanzado en septiembre del 2015, del que destacan los temas “Tonight is the night”, “Gimme some lovin” y “Dancing”.

Luego esta primera producción, Juan Pablo Izaguirre se une a la banda para tocar los “synths” en los espectáculos en vivo. En su más reciente material, se incluye la producción de videos para las canciones “Trouble”, “Young Girl”, “La La La” y “Something ‘Bout You”.

En este mismo programa, estará también presentándose nuevamente en Chihuahua Moenia, la agrupación mexicana de música synth pop que ha popularizado temas como “Ni tú ni nadie”, “Morir tres veces” y “no puedo estar sin ti”. Este año, la agrupación integrada por Alfonso Pichardo, Jorge Soto, y Alejandro “Midi” Ortega, estrena dos nuevos sencillos, “Clásico” e “Híbridos”.

Para cerrar el programa musical de este martes en FICUU – FICH 2018, arribará al escenario el ganador de dos premios Billboard Latino, Aleks Syntek, quien ofrecerá un espectáculo único para el público chihuahuense, interpretando algunos de sus más grandes éxitos como “Sexo, pudor y lágrimas”, “Duele el amor” y “Aquí estoy yo”, así como algo de sus más recientes producciones.

La invitación abierta a todo el público para presenciar este espectáculo de forma gratuita es para el próximo martes 9 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Foro de El Palomar.

Comentarios

comentarios