“En peligro”, jefe de Interpol tras arresto en China

Ciudad de México., 8 de octubre del 2018.- El presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el chino Meng Hongwei, desaparecido desde hace una semana, envió su renuncia con efecto inmediato, dio a conocer ayer el organismo en su cuenta de Twitter, luego de que Pekín confirmara que lo investiga por una presunta violación a la ley.

“El Secretariado General de Interpol en Lyon recibió hoy la dimisión del señor Meng Honwei como presidente de Interpol con efecto inmediato”, señaló el organismo en un comunicado difundido a través de la red social.

El dato: Cuando desaparecen funcionarios chinos de alto rango se trata de asuntos relacionados con corrupción o violaciones a las normas disciplinarias.

En su lugar, añadió, la presidencia de la organización pasa, de manera interina, a manos del coreano Kim Jong Yang, horas antes vicepresidente senior en el Comité Ejecutivo de Interpol.

El anuncio se produjo poco después de que la Comisión Disciplinaria del Partido Comunista chino anunciara en Pekín que Meng, quien también es viceministro chino de Seguridad Pública, está sujeto a una indagatoria penal y que se encuentra bajo “vigilancia” de su país.

La familia de Meng había perdido contacto con él luego de que éste viajara desde Francia, donde tiene su sede Interpol, a China.

La esposa del desaparecido presidente de Interpol, Grece Meng, dijo que su marido le envió la imagen de un cuchillo antes de desaparecer durante un viaje a su China natal. Horas después, el órgano disciplinario del gobernante Partido Comunista anunció su investigación, sin dar más detalles.

Anteriormente, Grace Meng dijo a la prensa francesa que la imagen del cuchillo fue la forma que usó su marido para decirle que estaba en peligro. Fueron sus primeros comentarios públicos desde la misteriosa desaparición de su esposo.

Desde que recibió el mensaje el 25 de septiembre, no tuvo más contacto con él, agregó. Cuatro minutos antes de que compartiera la imagen, había enviado un mensaje que decía, “Espera mi llamada”. No he sabido nada de lo que sucedió, dijo.

Grace explicó que Hongwei le dijo que había ido a China por cuestiones de trabajo, después de una visita a los países nórdicos. “Su trabajo es estar muy ocupado. Nos conectábamos todos los días”.

El pasado sábado, la Interpol informó que había hecho una petición formal a China para que le dieran información de Meng.

Grace Meng no quiso conjeturar sobre qué podría pasar con su esposo. Al preguntarle sobre si había sido arrestado, dijo: “no estoy segura de lo que sucedió en China”, recogió la agencia AP.

