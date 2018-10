Grupo Imagen lanza en 2019 bioserie de Alejandra Guzmán

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 5 de octubre del 2018.- Imagen Televisión está de fiesta porque el 2019 será de grandes desafíos. Durante la presentación de la programación del próximo año, denominada Banquete de contenidos Upfront 2019, Olegario Vázquez Aldir, Director General de Grupo Empresarial Ángeles, al que pertenece Grupo Imagen, destacó que el compromiso de brindarle lo mejor a la audiencia continúa.

En Imagen estamos atentos, también comprometidos con el momento actual de la televisión. No nos asusta la competencia, nunca nos ha asustado la competencia ni la batalla por conquistar el interés de las audiencias. Somos innovadores y somos perseverantes, nos entusiasma el momento que vive el país. Buscamos historias que enamoren y que enganchen a las audiencias y estamos atentos a la aparición de las nuevas tecnologías. Seguiremos esforzándonos para ofrecer lo mejor”, dijo Olegario Vázquez Aldir, Director General de Grupo Empresarial Ángeles .

Y precisamente con la idea de ofrecer el mejor contenido posible es que en 2019 se estrenará la bioserie La Guzmán, en la que se contará la vida de la Reina del rock, Alejandra Guzmán.

Ella estuvo presente en el evento. Apareció en el escenario poco antes de las 22:00 horas ataviada con un sexy vestido blanco y un sombrero de copa para comenzar con Mala hierba, uno de sus más grandes éxitos y con el que, de alguna forma, define su personalidad.

Además de proyectar su buena vibra de siempre, la intérprete felicitó a Majida Issa, la actriz colombiana encargada de interpretarla en esta producción de 60 episodios que seguramente será del agrado del público.

Estoy muy orgullosa de Majida Issa, porque es raro verte a ti misma y la verdad es que entre 90 castings no pudo haber una mejor Alejandra que tú. ¡Me estudió hasta cómo me saco el calzón! ¡Estudió hasta cómo me saco el moco! Lo digo con mucho respeto porque entre artistas todo se puede contar, pero a mí no me preguntaste nada.

Le preguntó a toda la gente que me conoce y toda la historia está dicha por mí. Creo que es una oportunidad increíble. Gracias por tu trabajo, estoy muy motivada, contenta, agradecida, contigo, con toda la producción”, dijo Alejandra arriba del escenario.

La buena vibra entre ambas mujeres fue patente, ya que Alejandra invitó a la actriz al escenario para juntas interpretar Reina de corazones, otro de los clásicos de La Guzmán, quien se veía emocionada por presentar esta bioserie, su verdad. Además, le propinó la llamada “patadita de la suerte” a Issa, quien se mostró divertida y agradecida por la oportunidad que recibió al ser la protagonista.

Estoy loca, pero no soy ni buena ni villana y el rock and roll me ha sacado de todo eso. Creo que he buscado una salida siempre con mi corazón. No ha sido fácil ser hija de mis padres, pero heredé mucho talento, fuerza. Tengo muchas bendiciones como tener a mi hija, eso es lo que soy y voy a desnudar mi alma esta vez para ustedes”, se escuchó en voz de Alejandra previo a la presentación de un pequeño adelanto de la emisión.

Y es que en la serie, Alejandra hablará de su juventud, esa en la que se reveló contra su madre, la actriz Silvia Pinal para poder subirse a un escenario. También, sobre la muerte de su hermana Viridiana, sus adicciones, sus conflictos personales y más.

Es un placer estar aquí. La verdad me da mucho gusto que Grupo Imagen me apoye, que pase esta serie. Mi papá no quiso estar, va a estar mi tío Emilio, hasta mi mamá sí va a estar y va a dar entrevistas: ‘yo te apoyo mi’jita’, me dijo. Al principio de mi carrera no me apoyó, pero luego se le pasó, porque si no, esto no hubiera pasado. Tengo 30 años de rocanrolear y quiero 30 más.

De verdad gracias otra vez por esta noche. Gracias por tanto talento. Muchos ya me hablaron para decirme que me van a demandar, pero la verdad es que ¡me vale madre! Benditas sean mis calamidades que me han ayudado a salir adelante”, dijo para después cantar Hacer el amor con otro. Al igual entonó Eternamente bella y La plaga.

AGRADECIDA CON ALEJANDRA

Después de bajar del escenario, Majida Issa contó que se encontraba muy nerviosa al subir a cantar con La Guzmán, pero destacó que para ella es un gran regalo poder ser parte de la historia de una mujer que, comentó, le ha dado mucho a la música.

No me lo esperaba y no se imaginan. Estaba muy emocionada. Soy una gran admiradora de Alejandra, desde siempre la he seguido y cantado su música. Para mí es un gran regalo. Me siento súper bendecida, agradecida feliz y de verla en el escenario después de que sé por lo que ha pasado, también es motivo de felicidad. Yo le deseo a ella una vida bendecida y que su carrera siga floreciendo y siga brillando”, señaló.

Además de la presentación de La Guzmán, Jorge Salinas subió al escenario para oficialmente ser parte del elenco de Imagen Televisión. Él presentó Padre sólo hay uno, el nuevo proyecto de la empresa, que próximamente llegará a la pantalla.

También se dio un adelanto de lo que se verá el año que viene. 12 segundos es una gran apuesta, al ser una coproducción entre tres países, nos adentraremos en la vida de dos padres, quienes cruzan sus caminos debido a la enfermedad del hijo de uno de ellos.

Los deportes y la irreverencia se juntarán en Adrenalina, ¡Qué importa! y las noticias al estilo de Nacho Lozano tendrán su lado más agudo.

Al evento, que se llevó a cabo en el Hotel Camino Real de Polanco, se dieron cita otros famosos como Luz María Zetina y Mauricio Barcelata de Sale el Sol, Eduardo Videgaray y Verónica Toussaint de Qué importa, Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera de De primera mano, entre otros.

