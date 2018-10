No me casé yo ni fue un acto de gobierno, dijo AMLO

-López Obrador destacó que fue un acto ‘social y privado’, y que sus ‘adversarios’ sólo buscan posibles errores.

Cuestionado sobre el evento durante su gira en el estado de Morelos, López Obrador respondió: “No me casé yo. Yo fui invitado. Asistí, cada quien es responsable de sus actos”.

-Pero es parte de su equipo, le cuestionaron a AMLO.

“Sí, pero no es una acción de gobierno. Se trata de un evento social, privado, yo asistí a eso. Desde luego están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para hacernos la crítica. Se me hace que tienen derecho a hacerlo. No más que nosotros no vamos a cambiar”, dijo el presidente electo.

En la reunión con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, López Obrador dijo que “de manera conjunta hicimos campaña, como es de dominio público; esa campaña se hicieron compromisos por lo que corresponde a los jóvenes, lo único que se ha hecho es etiquetarlos como ‘ninis’, llamarlos así, que ni estudian ni trabajan, pero hay acciones para atender a los jóvenes. Aquí aplica el programa de Desarrollo Social, el programa que comprometimos”.

