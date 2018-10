Trump ayudó a sus padres a evadir millones de dólares en impuestos: NYT

-Una investigación realizada por The New York Times reveló que el presidente Donald Trump ayudó a sus padres a evadir impuestos y que no amasó su fortuna él mismo, como aseguró durante su campaña presidencial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no amasó su fortuna él mismo, como siempre aseguró: heredó más de 400 millones de dólares de sus padres, gran parte a través de esquemas de evasión de impuestos, aseguró el martes The New York Times.

Según el New York Times, a los tres años Trump ya recibía 200,000 dólares anuales de su padre y a los ocho era millonario. Una imagen lejana a la de “self-made man” que proclamó durante su campaña electoral en 2016 y en su libro “El arte de la negociación”.

El periódico asegura que el presidente llegó a recibir lo que hoy equivaldría a 413 millones de dólares de su padre, Fred C. Trump, también inversor y constructor inmobiliario.

Gran parte de este dinero llegó a Trump porque ayudó a su padre a evadir impuestos, por ejemplo creando empresas fachada, según la investigación del diario.

Los padres de Trump dejaron a sus hijos una fortuna de más de 1,000 millones de dólares, que podría haber dejado al fisco al menos 550 millones según la tasa de 55% impuesta en la época a regalos y herencias.

Pero los Trump solo pagaron impuestos por 52.2 millones, o un 5 por ciento.

El NYT asegura que Trump ayudó a sus padres a formular un plan que devaluaba el valor de las propiedades inmobiliarias en declaraciones de impuestos, lo cual reducía también los impuestos cuando las propiedades eran dejadas como herencia al hoy presidente y a sus cuatro hermanos y hermanas.

La Casa Blanca no comentó la información de manera inmediata.

“Las acusaciones de fraude y evasión fiscal del New York Times son 100% falsas, y altamente difamatorias”, dijo Charles Harder, un abogado de Trump, en un comunicado enviado al periódico.

Harder indicó que Trump casi no se involucraba en estos temas.

“Nadie cometió fraude ni evasión fiscal. Los hechos en los cuales el Times basa sus falsas acusaciones son extremadamente imprecisos”, añadió.

El Times dice que para llevar a cabo esta investigación estudió cientos de declaraciones de impuestos de Fred Trump y sus empresas.

Pero no pudo acceder a las declaraciones de impuestos del propio presidente, que a diferencia de todos sus antecesores se niega a publicarlas.

La holding que reúne los intereses financieros del magnate inmobiliario, la Trump Organization, es una empresa familiar que no cotiza en bolsa ni publica sus resultados. Desde que Trump asumió la presidencia, el grupo es dirigido por sus hijos, Eric y Donald Junior.

El Economista

Comentarios

comentarios