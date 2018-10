Erika Alcocer revela por qué no se fue con Carlos Rivera

Como ya te lo habíamos contado, Erika Alcocer, ganadora de la segunda emisión de ‘La Academia’ se integraría al programa estelar de Televisa, ‘La Voz México’ y formaría parte del equipo de Maluma.

La noche de ayer todo se cumplió al pie de la letra, pues Erika interpretó un tema en inglés, el cual fue reconocido por Carlos Rivera, por lo que fue el primero en voltear su silla para que Alcocer fuera parte de su equipo, lamentablemente no fue así, pues ella decidió irse con el colombiano, Maluma, quien se deshizo en halagos para la cantante.

El público se mostró sorprendido por la decisión de la ex académica, por lo que todos querían saber por qué no se fue con Carlos Rivera.

En una entrevista con Odalys Ramírez dio las razones.

”Me imaginé todo lo que está sucediendo ahorita y me da mucha emoción, también así como él estaba emocionado yo también lo estaba. Primero me da muchísimo gusto verlo en la cima y me da cosita no haberme quedado en su equipo porque también lo pensé en ese momento de decisión. Creo que hay gente que estamos destinados para encontrarnos en la vida, entonces con Carlitos yo creo que es eso y estamos en el mismo camino y estamos en un proyecto nuevo para los dos y ya con eso me quedo y sé que no me va a dejar de querer por eso”, detalló.

Además agregó que escogió a Maluma porque tiene un brillo especial.

