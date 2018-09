“Resolución del caso Gutíerrez deberá atenderse desde lo jurídico y no en lo político”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 29 de septiembre del 2018.- El presidente de la CANACO, Carlos Fierro Portillo, expresó que “son respetuosos de la decisión del juez” entorno a la liberación del exsecretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Fierro Portillo manifestó que en este conflicto “no quiere decir que gane uno o pierda Corral Jurado, ya que este pleito es entre abogados, el gobernador hizo todo lo posible por presentar pruebas a través de sus abogados, por lo que se debe de respetar la decisión y si no tuvieron la razón hay que apelar este asunto desde el marco jurídico y no desde el punto de vista político porque desde ahí se suscita un enfrentamiento con el presidente de la república que no nos conviene.

“Sí existe una queja por parte del Gobierno del Estado “ojalá que este la esgrima en las instancias competentes, ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y den reversa a esta resolución”, dijo Fierro Portillo.

El empresario afirmó que para sanciones como las aplicadas en el caso del ex gobernador Javier Duarte y como las aplicadas en el estado, deja como precedente que son necesarias una serie de reformas constitucionales que consideren grave el que políticos tomen dinero del patrimonio de todos, hay leyes muy benévolas para quien comete actos de corrupción y eso es lo que tenemos que modificarlo para que se respete el estado de derecho.

En este sentido, el Gobierno el Estado debe de insistir en hacer justicia para los chihuahuenses, sin embargo, Fierro Portillo manifestó que no se encuentran de acuerdo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado este enfrentando a la federación, debido a que este conflicto es de competencia del poder judicial y no del ejecutivo.

Si Corral Jurado se sigue enfrentando con la Enrique Peña Nieto y su Gobierno, quienes resultaremos afectados son precisamente los chihuahuenses, por ello este conflicto debe de seguirse por las vías legales y no por las políticas, ya que este enfrentamiento no nos trae beneficios.

