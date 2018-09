Quiénes son los responsables de las derrotas del América, según el Piojo

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 27 de septiembre del 2018.- Miguel Herrera “culpó” a Carlos Vargas de la derrota en octavos de final de la Copa MX. El entrenador del América externó que fue error haber elegido a un juvenil para cobrar los penales. No es la primera vez que el ‘Piojo’ encuentra “responsables” tras un marcador adverso. Sus “culpables” predilectos son los árbitros, pero también ha señalado al estado de la cancha, al horario del partido o incluso a la suerte.

“Me equivoco al mandar a un chavo en la tanda de cinco penales. Vargas la verdad que patea muy bien, pero le tocó fallar y creo que tengo que mandar a los de mayor jerarquía para poder patear ese balón”, declaró en conferencia de prensa tras finalizar el partido ante Juárez.

CULPÓ AL ÁRBITRO DE UN PENAL INEXISTENTE

Luego de perder la semifinal de ida ante Tigres en el Apertura 2017 en la cancha del Estadio Azteca, el ‘Piojo’ salió molesto con el arbitraje: “No es polémica, no es penal. Dejen de decir que al América le ayudan porque no es real. No es penal, le pega en la cara a Bruno (Valdez) de lleno, así son las cosas. Luego dicen que al América le ayudan, se han equivocado en este torneo mucho más de las que pudieron haber beneficiado”.

EN CONTRA DEL CAMBIO DE HORARIO

Los silbantes volvieron a ser los protagonistas de la rueda de prensa de Miguel luego del empate sin goles ante Pumas en el Clausura 2018, donde además mostró su inconformidad sobre que el juego haya sido a las 12 del día: “Estábamos mejor en el juego, después ellos hacen sus cambios y van mejorando. Es inhumano jugar a esta hora con el sol, todos se van mermando al final y terminas soltando pelotazos”.

ATACÓ A LA COMISIÓN DE ARBITRAJE

En el mismo torneo incluso metió al presidente de la Comisión de Arbitraje tras el empate a un tanto contra el Guadalajara: “Me parece que el equipo termina siendo dominador, no la metimos y las que metemos no nos las valen. Esa pregunta hágansela al señor Brizio, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. No es que sea el trabajo, nos molesta. Luego no quieren que reclamen, si las divididas no son iguales. Está bien si marca la jugada del gol de ellos como no falta, entonces no tiene que marcar las nuestras. El Cepillo se lanza para tapar y luego en un saque de banda marca faul, esas son las cosas que molestan al jugador y a la banca”.

SEÑALÓ A SU MALA SUERTE

La falta de contundencia fue parte de la conferencia que dio tras empatar sin goles ante el Monterrey: “¿Cuál a la baja? El tema es que no la metemos. Fuimos superiores, si ellos pierden un hombre es porque le meten una patada al niño, Laínez los gambetea y le dan una patada atrás y a un jugador de ellos le perdonan, son puras circunstancias”.

ESTADO DE LA CANCHA, CARGÓ CON LA CULPA

En el actual semestre culpó al estado de la cancha del Estadio Banorte, donde el compromiso terminó sin anotaciones: “No nos vamos contentos, la cancha no sirve para jugar bien, venimos a buscar el triunfo. Fallamos algunas opciones, pero la cancha está lenta, tiene tierra, lo intentamos y los muchachos lo hicieron bien. Nos entregamos, pero en una cancha así es imposible, no para el América, para los dos equipos, así es el futbol, hay que adaptarse y las que tuvimos no las pudimos meter”.

Son algunos fragmentos de las declaraciones de Miguel Herrera tras los partidos en su segunda etapa como entrenador del América. Los árbitros regularmente son los protagonistas de las ruedas de prensa del estratega, que tiene a Carlos Vargas como su último “culpable”.

Con información de Espn.

