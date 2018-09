Exhorta diputado a gobernador para que “no se ciegue y escuche a las comunidades”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 27 de septiembre del 2018.- El diputado por el Partido MORENA, Francisco Humberto Chávez Herrera expresó que los habitantes del ejido Sacramento han solicitado que el Gobierno se quede con su caseta de peaje y los pobladores de las comunidades con su brecha por la que puedan transitar libremente sin costo alguno.

El ciudadano tendrá la libertad de transitar por la carretera de cuota o por la brecha por ese motivo, el legislador por MORENA exhortó al gobernador del estado para que no se ciegue y que escuche a los pobladores para que no se vea afectado de manera personal los habitantes de dichas comunidades.

Chávez Herrera “reprobó el actual de la Policía Estatal durante la manifestación del pasado 6 de julio, cuando elementos Estatales agredieron física y verbalmente a los ejidatarios que se encontraban manifestándose en contra del cierre de esta vía alterna de comunicación.

“Yo repruebo la actitud del Gobierno para con la gente, ya que esta tiene el derecho a manifestarse en paz por sus derechos, no son revoltosos, sino tienen hambre de que el Gobierno los voltee a ver y haga lo que tengan que hacer, pero no con esas medidas, ya el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel aseguró que no se van a tener este tipo de medidas contra quienes protesten de manera pacífica, mucho menos con las personas de las casetas”.

El legislador por MORENA destacó que no solamente en la carretera Chihuahua a Juárez existe esta problemática, sino que en el municipio de Saucillo se está viviendo una problemática similar en donde el Gobierno se “apodero de la carretera de libre tránsito” por lo que los habitantes de esas zonas tienen que estar buscando una brecha porque no pueden estar pagando cada vez por transitar por esas vías de comunicación.

