La Liga prohíbe arribos de barras en multitud a estadios de NL

Ciudad de México., 26 de septiembre del 2018.- Dice la voz popular que “muerto el niño, a tapar el pozo”. Un joven en estado grave en el hospital, los responsables aún en la calle y una nula idea del cómo proceder, ése es el presente del último caso de violencia en el futbol mexicano; sin embargo, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se reunió en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León con las directivas de los equipos regios, Monterrey y Tigres, para tomar decisiones luego de los actos violentos registrados previo al clásico regio.

Uno de los puntos que más resaltaron en esta toma de medidas, al vapor, fue la prohibición a las caravanas de las porras previas a los partidos, además de que Bonilla adelantó que habrá nueva tecnología dentro de los estadios, para analizar a los asistentes.

“Los verdaderos aficionados a cualquiera de estos dos equipos van a tener el acceso. Lo que se está limitando, de manera drástica e importante, es que los que acudan en grupos. Se hablan de caravana de alrededor de 3 mil 500 personas que no tenían boletos, que por lo tanto no pertenecen ni siquiera a un grupo de animación, y eso es lo que se está buscando de evitar. Aquellos aficionados que quieran asistir, sean del color que sean, al estadio lo van a poder hacer, podrán sentarse de manera organizada, siempre y cuando no vayan en caravana. Todos aquellos que busquen ir a los estadios lo podrán hacer y podrán hacerlo de manera familiar, de manera grupal, mas no como un grupo mal llamado de animación”, explicó el federativo.

Además, agregó que la idea que ahora están planteando es un trabajo en conjunto entre las autoridades y cada uno de los clubes que conforman la Liga MX y demás divisiones.

“Iniciamos ya conversaciones con todas las directivas y en el caso de que un grupo importante de animación tendrá que estar identificados. Hoy se está dando un paso muy importante en el cual la base de datos de clubes va a ser compartida con las autoridades. Aquel grupo de animación, sea de Tigres, sea de Rayados, que viaje en caravana, tenga o no tenga boletos. Ese grupo de animación no tendrá acceso a su propio estadio en los siguientes encuentros”, agregó.

En lo que respecta al caso, Enrique Bonilla aclaró que los equipos involucrados entregaron su base de datos a las autoridades, para agilizar las investigaciones; por parte de Monterrey son aproximadamente dos mil integrantes de Rayados y por Tigres 2 mil 121.

“Los grupos que se acerquen a los clubes que den su cara, su domicilio, podrán entrar a los estadios. Todos aquellos personajes, que no quieran dar su identificación, que no quieran dar su cara, no son bienvenidos en el futbol mexicano.”

Las medidas planteadas son apenas un pequeño salvavidas en un alterado océano, pues la violencia, como principal agravante, más un cumulo de situaciones y circunstancias, han bajado la asistencias a los estadios. Después de que en el Clausura 2016, que fue cuando se registró la cifra récord de aficionados que fueron 27 mil 788 por partido en fase regular; en el actual Apertura 2018 la media de personas en la tribuna es de 23 mil 463. Es decir, el déficit es de 4 mil 325 seguidores que ya no van a cada partido o, lo que es lo mismo, un 15 por ciento menos.

Para aterrizar el número, esos 4 mil 325 que no asisten más a los estadios, bien podrían ser apenas unos cuantos menos que los que acudieron al Lobos ante Veracruz, en la Jornada 2 del torneo actual, cuando hubo 5 mil 845 aficionados.

