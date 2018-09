¿Democracia o Poliarquía?

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

La democracia ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo. Desde la democracia planteada en la antigua Grecia, donde no todos eran ciudadanos y por tanto no todos votaban, pasando por el renacimiento de las democracias de la mano de la Revolución Francesa y su establecimiento paulatino a lo largo y ancho del territorio francés y su posterior exportación del modelo a otras naciones como lo es Estados Unidos, hasta hoy un referente de democracia, según dicen algunos, pues el voto de sus ciudadanos no es directo sino indirecto a través de un voto ponderado por estado del colegio electoral.

Si bien es cierto que la democracia es hoy por hoy el mejor sistema que permite a los ciudadanos implementar políticas públicas a favor del bien común; y que también ha permitido un mayor desarrollo en los últimos tres siglos, pasando por una expansión al mundo árabe después de la llamada “primavera árabe”. Sin embargo es justo decir que ha quedado a deber o no ha llegado a la meta deseable en muchas áreas, como combate a la pobreza, reducción de la desigualdad, acceso a la educación, sistemas de salud dignos, derechos humanos, libertades, transparencia electoral, entre otros.

Robert Dahl identificó y resaltó dos elementos centrales constitutivos de la democracia, los niveles y derechos de participación y oposición, que pueden resumirse en participación política y pluralismo (debate público). Su estudio y medición es lo que nos permite determinar que tan cercanos estamos al ideal de democracia. En esta medida las democracias no existen en estado puro sino como aproximación en un continuo.

Como ejemplo de lo anterior podemos poner a Suiza, que tiene uno de los debates públicos más desarrollados del mundo, pocas personas se atreverían a calificarla como poco democrática, sin embargo hasta 1971 las mujeres fueron excluidas del derecho a voto. Por contraste, en el mismo periodo de tiempo, la URSS que no tenía prácticamente ningún sistema de debate público, pero el sufragio era universal. Es por ello que estos dos elementos nos vienen a brindar luz en el análisis de los sistemas de gobierno.

Partiendo de la razón que la democracia es una utopía inalcanzable, a lo más que se puede aspirar es a una poliarquía, para ello establece cinco criterios: Participación efectiva, igualdad de voto en la fase decisoria, comprensión informada, control de la agenda e inclusividad.

Mientras que la democracia es el gobierno del pueblo, la poliarquía es el gobierno de muchos. Dado que es imposible que todo el pueblo participe de la toma de decisión, de las labores de gobierno o generando gobernanza, es por ello que la poliarquía plantea un sistema formal de selección de élites para labores de gobierno o gobernanza, en el cual entre más participen es mejor.

Bajo la visión poliárquica se entiende que la sociedad funciona mediante diferentes centros de poder, cada uno variado, de disímiles dimensiones, con diferentes agendas y diversos integrantes, cada uno de ellos orienta sus fuerzas a la consecución de sus fines u objetivos. Como ejemplos de centros de poder: partidos políticos, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones civiles, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, asociaciones de vecinos, gremios de profesionistas, periodistas, colectivos estudiantiles, entre otros. La función del líder al frente del gobierno recae pues en saber articular con esos centros de poder y orientarlos a un resultado en común.

Debemos aspirar siempre a la democracia, pero es fundamental entender el sistema en su praxis real y cotidiana, esto es la poliarquía y comprenderla -no solo para un mero análisis político- sino para también cuidar de no caer en los riesgos de dicho sistema, pues aquí el poder se reparte entre los diferentes centros de poder, de cierto modo permite que nadie se quede con el pastel completo, evitando así una suerte de dominación de un grupo sobre otro. Sin embargo ¿qué pasaría si dos o más centros de poder se ponen de acuerdo para imponer su voluntad sobre el resto?

Ésta pregunta es la decisiva que debemos responder como ciudadanos, estar vigilantes y sobre todo actuar en consecuencia, para no caer en esos excesos o en el otro extremo, pues la dominación de un grupo de interés sobre otro no es la única amenaza de la poliarquía, sino por el otro lado también tenemos que amplias capas de la sociedad, sin posibilidad real de acceder a las élites, no se sientan representados políticamente ni obtengan respuesta a sus preocupaciones, el resultado podría ser catastrófico, una desafección a la política y las élites depositarias del poder.

¿Aún se puede hacer algo o estamos en un punto de no retorno? ¿Vendrá la segunda parte recargada de Los Indignados, Occupy, Yo Soy 132 o Nuit debout?

