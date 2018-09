Satevó, Nonoava y San Francisco de Borja los más golpeados por robo de ganado

Por: Sandra Dueñes Monárrez

Chihuahua, Chih., 25 de septiembre del 2018.- El secretario del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Cesar Quintana Martínez expresó que los ganaderos locales han estado sufriendo agresiones, como lo son robos en los ranchos e incluso connatos de violencia mayores, por lo que existe temor sobre las personas en particular.

Afortunadamente hasta el momento no ha habido algún reporte de algún reporte, sin embargo, el asesinato de Uriel Loya, miembro de esta organización y presidente de la COPARMEX en Hidalgo del Parral viene a enlutar a la familia ganadera.

En este sentido, Quintana Martínez destaco que hechos como esta no debería de estar pasando y no sabemos hasta donde vaya a llegar, porque en definitiva hay problemas de seguridad en el estado y eso no es del conocimiento de todos.

Con respecto al robo de ganado, Quintana Martínez informó que en los municipios de Delicias hasta llegar a la zona de Satevó, no obstante, los grupos criminales dedicados al abigato al momento en que las autoridades responden comienzan a moverse a otros municipios.

Por ese motivo, la Unión Ganadera posee un número de denuncia anónima denominada 01800 robo donde lo primero que se trata de hacer es proteger al demandante para evitar represalias, donde se han atendido entre uno y dos reportes por semana de robo de ganado.

Las regiones más golpeadas por el robo de ganado por grupos criminales se localizan en la región de San Francisco de Borja, Nonoava, Satevó y Delicias, sin embargo, el fenómeno delictivo en este rubro ha ido creciendo, puntualizó el ganadero.

