Miopía: cuando el perro necesita gafas

-No solo las personas pueden ser miopes. También algunos animales pueden tener sus problemillas con la vista. Y de vez en cuando, hasta tienen que visitar a un óptico.

Las gafas para perros se parecen a gafas de natación de plástico, pero tienen dos gomas elásticas. El dueño del perro Piper sujeta una detrás de su cabeza y otra debajo de la barbilla. “Lo dejo un poco más apretado debajo de la barbilla para evitar que las gafas se suelten más tarde”, explica. Tras revisar todo, Pieper recibe por fin su galletita bien merecida. Al principio siempre intentó quitarse las gafas con sus patas, pero el dueño rápidamente le quitó esa costumbre.

Los perros miopes no son tan raros, explica Ariane Petzold, oftalmóloga para animales en Aquisgrán. Ella es una de las pocas especialistas de Europa en visión defectuosa en animales. Petzold examinó a Piper hace un año y le hizo unas gafas. “Sí, la miopía también ocurre en los animales”, confirma, “no solo en los perros, sino también en gatos y caballos, por ejemplo”.

Las gafas para perros se parecen a gafas de natación de plástico.

¿Cuánta dioptría necesita mi perro?

Si un animal es realmente miope no es tan fácil de determinar como lo es con los humanos. “Por supuesto que no puedo ponerlos delante de un pizarrón y hacer que me lean letras que cada vez son más pequeñas”, dice el veterinario y se ríe.

En su lugar, utiliza un dispositivo llamado Skiaskop, que también se utiliza con los bebés. Con esto, ella ilumina el ojo de su paciente. De la manera en la que se mueve el rayo de luz en la retina del ojo, saca conclusiones sobre si el animal tiene una visión normal, miope o hipermétrope.

A continuación, Ariane Petzold prueba unas gafas con diferentes dioptrías. Esto no se diferencia tanto de lo que se hace con humanos, dice: “La persona mira por un aparato y el óptico prueba diferentes lentes y te pregunta ‘¿mejor o peor?’, hasta que encuentre las lentes apropiadas”.

En el caso del animal, la lente se coloca por delante del ojo y se aumenta el grado hasta que la medición índique un ojo normal. Entonces el veterinario sabrá cuánta dioptría necesita el animal.

Piper y su dueño, Uwe Kerchsieper

Un fenómeno poco conocido

La ciencia todavía sabe poco sobre los defectos visuales de los perros, por ejemplo, cómo se desarrollan o si son hereditarios, die Ariana Petzold.

Sin embargo, el hermanastro de Piper también es miope, lo que puede indicar una predisposición genética. Investigadores estadounidenses de la Universidad de Wisconsin y de la Universidad de California en Berkley han encontrado que la miopía es particularmente común en algunas razas de perros como los rottweilers y los perros pastores alemanes.

Pero los animales no tienen que conducir un coche, ni ver la televisión y confían mucho más en su sentido del olfato que los humanos. No es de extrañar, por tanto, que los animales miopes tengan menos dificultades en su vida diaria, por lo que el fenómeno es poco conocido.

De todos modos, Piper parece estar muy contento con sus gafas. Disfruta mucho de los torneos “Agility” dice su dueño: “Está muy entusiasmado con eso. Siempre ha sido su deporte”. Quien vea a Piper saltando los obstáculos, sabe que su amo tiene razón.

DW actualidad

Comentarios

comentarios