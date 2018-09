Maca Carriedo pierde su trabajo por referir discriminación

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 24 de septiembre del 2018.- Maca Carriedo pierde su trabajo tras hacer público que sufrió de discriminación, y luego de revelarse que fue su compañera Aurora Valle quien la discriminó.

Maca Carriedo ya no forma parte del programa de espectáculos “Intrusos”, tras denunciar discriminación, se informa en distintos portales de noticias.

Debido a que la producción no reprendió a Aurora Valle y a que a Carmen Armendáriz, productora de “Intrusos”, no le pareció que Maca revelara lo ocurrido en otros programas, terminaron su relación laboral.

En el programa “La Taquilla” de Radio Fórmula, René Franco dio a conocer que, a “Maca la corrieron de ‘ Intrusos’ “.

De acuerdo con René, Maca tuvo una conversación con la productora Carmen Armendáriz y terminaron su relación laboral porque a la también conductora no le pareció que no hubiera represalias contra Aurora.

Mientras que la productora le reprochó que no hubiera hablado del problema que tuvo, con ella y lo dijera en “La Saga” y “Hoy” .

Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción no está de acuerdo con que Maca haya a revelado eso (la discriminación que sufrió) a otra parte; entonces Maca está fuera de ‘ Intrusos’ “, dijo Franco.

Maca Carriedo trabajaba en “Intrusos” al lado de Aurora Valle, Pepillo Origel y Martha Figueroa.

Con información de el Debate.

