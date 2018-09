La violencia en México se debe a sus niveles educativos, señaló encuesta del CESOP 

-Ocho de cada 10 mexicanos considera que los altos niveles de delincuencia que se padecen en la nación tiene una estricta relación con el nivel educativo que tiene la población.

Ocho de cada 10 mexicanos considera que los altos niveles de delincuencia que se padecen en la nación tiene una estricta relación con el nivel educativo que tiene la población, reveló la encuesta Educación 2018, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

En el ejercicio estadístico, se precisó que 76.8 % de los 1,200 encuestados en todo el territorio nacional consideró que hay relación entre los niveles de criminalidad y la educación de la población, mientras que 19.9 % indicó que no hay relación y 3.3 no respondió o no contestó.

En la misma encuesta se preguntó, por otra parte, si se consideraba que a mayor educación se tienen más oportunidades para obtener mejores ingresos económicos, a los que 83.1 % de los encuestados respondió que sí aumentan las posibilidades, por 15.6 % que dijo que no y 1.3 % que no respondió o no supo.

Asimismo, se cuestionó a la población si obtuvieron las oportunidades suficientes para poder llegar al nivel educativo esperado, a lo que 50.8 % respondió que sí, mientras que 48.2 % dijo que no y 1 % no supo o no contestó.

Para incentivar la permanencia de la población en la escuela y con ello reducir la deserción, la mayoría de los mexicanos (62.8 %) dijo que se necesita incrementar los apoyos sociales.

Profesores bien calificados

Seis de cada 10 mexicanos en el país consideró, de acuerdo con la encuesta Educación 2018, como bueno o muy bueno el trabajo que realizan los maestros de educación pública en el país.

La percepción que tienen los mexicanos sobre el trabajo que realizan los maestros de educación pública en las escuelas de nivel básico es favorable en su generalidad, sólo 27.3 % calificó el trabajo de los educadores de malo a muy malo, mientras que 17.2 % aseveró que no son ni malos ni buenos.

Sobre sus percepciones, la mayor parte de la población se mostró en favor de una mejora con 56.1 %, mientras que 27.8 dijo que son suficientes.

En contraste, 16.4 % identificó a la falta de capacitación y actualización de los maestros con el factor principal para que el rendimiento educativo de México sea por debajo de otros países, seguido del desinterés del gobierno (7.7 %) y los planes de estudios anticuados (7.5 por ciento).

Educación pública y privada y la reforma educativa

En la encuesta 45.7 % calificó a la educación que se imparte de manera pública, en cualquier nivel, como de mala a muy mala.

En tanto que al preguntarles sobre su opinión en materia de calidad en la educación privada 64 % indicó que es de buena a muy buena por 13.9 % que la consideró de mala a muy mala.

Por último, el CESOP cuestionó a los mexicanos sobre si está de acuerdo o no con revertir la llamada reforma educativa ante lo que 41.3 % respondió que está en desacuerdo con echarla atrás por 27.5 % que considera que se deben derogar las reformas que la componen.

