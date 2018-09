El principal proveedor del PRI en campaña pagó por noticias falsas contra Anaya

Este caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por primera vez sancionó a un particular, es decir, a la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados A. C. con 28 mil 210 pesos, por difundir la noticia falsa, pero no encontró responsabilidad del PRI.

Sin embargo, el 23 de agosto pasado, el Tribunal resolvió un recurso de revisión interpuesto por la empresa y revocó la sentencia y la multa. El principal argumento fue que el agravio multado fue la calumnia y al tratarse Sicre, Yepiz, Celaya y Asociacidos A.C. de una persona moral, no es objeto de sanción, pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral solo permite multar a partidos políticos, candidatos y coaliciones.