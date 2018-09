Asesinato de Uriel Loya no quedará impune: Corral

–“Tenemos que generar modelos de coordinación efectiva entre niveles de gobierno. Somos prácticamente nosotros los que estamos enfrentando todos los delitos, no solamente los del fuero común”, agregó.

El gobernador Javier Corral Jurado destacó el enorme compromiso que tenía Uriel Loya Deister con su comunidad y aseguró que con el operativo especial que la Fiscalía General de Estado ha desplegado en Hidalgo del Parral, se dará con los responsables para que su homicidio no quede impune.

“No solamente era un líder empresarial. Era un ciudadano cabal, completo. Comprometido siempre con las mejores causas de nuestro estado, de Parral. Un joven valiente y con un enorme compromiso con su comunidad. Siempre defendiendo los intereses de toda la comunidad, no solo del sector empresarial”, expresó el mandatario estatal en entrevista con los medios de comunicación, luego de estar en las honras fúnebres del que fuera presidente local de la Coparmex, aquí en Parral.

“Vamos a dar con los responsables -enfatizó el gobernador-. Este hecho no va a quedar impune. Estamos reuniendo la información. Contamos con algunos avances y hasta que no tengamos plenamente definida y sólida una línea de investigación, no daremos a conocer nada. Pero ya tenemos información que nos permite avanzar en la investigación”.

Añadió que, en lo personal, desde ayer ha dado seguimiento al plan de investigación, al despliegue del equipo especial y hoy mismo iba a tener una reunión en la Fiscalía para conocer ampliamente esos primeros avances.

En mensaje para los empresarios, manifestó que su administración seguirá trabajando para enfrentar a las bandas delincuenciales, a los grupos criminales; trabajando para la seguridad pública: “Tenemos la voluntad y tenemos la decisión para hacerlo con transparencia, con honestidad y con claridad”.

Cuestionado sobre si habrá un replanteamiento en la estrategia de seguridad en la entidad, dijo que eso es tarea que hay que hacer en todo el país. Se requiere un análisis no solo de su administración, sino también del nuevo gobierno federal como lo está haciendo

Se tienen que hacer esfuerzos para profesionalizar a las policías locales, a través de procesos de limpieza, de depuración, de combate a la corrupción, de profesionalización y capacitación, pero sobre todo, de recursos, por lo que es muy importante ampliar el estado de fuerza policial en el país, señaló el gobernador.

“A México -agregó-, le falta la mitad de los policías que según el propio sistema nacional de seguridad pública deberíamos tener por cada mil habitantes, y eso mismo acontece en el estado de Chihuahua, en donde además, somos prácticamente nosotros los que estamos enfrentando todos los delitos, no solamente los del fuero común”.

