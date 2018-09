Nueva serie busca develar misterio de asesinato de Selena

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 22 de septiembre del 2018.- Cuando el elenco de El secreto de Selena dramatizó la presentación de la diva del Tex Mex en el Astrodome de Houston, con su famoso traje morado de pantalón acampanado, la producción puso una fotografía de la cantante con unas velas.

Diciéndole con tu permiso y con mucho cariño vamos a contar esta historia”, dijo la actriz mexicana Dayamanti Quintanar, quien interpreta a Yolanda Saldívar, la asesina de Selena. “Es una historia energéticamente poderosa”.

El thriller basado en el libro homónimo de la periodista María Celeste Arrarás se estrena en México el domingo a las 9:00 pm por la cadena TNT, antes de que llegue a Estados Unidos a principios de 2019 por Telemundo. Es protagonizado por Quintanar, Maya Zapata en el papel de Selena y Sofía Lama como Arrarás, quien además es productora ejecutiva de la serie.

Rodada en México, cuenta también con las actuaciones de Plutarco Haza, Eduardo Santamarina, Jorge Zárate y David Zorrilla. Es una coproducción de BTF Media, Turner Latinoamérica y Disney, las empresas que también estuvieron a cargo de “Hasta que te conocí”, la popular serie biográfica de Juan Gabriel.

En el primero de 13 episodios se ve el anuncio en vivo de la muerte de Selena en mayo de 1995, los momentos previos al ataque de Saldívar y el día en que el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, conoció a esta enfermera que llegó a ser presidenta del club de fans de su hija.

“Ha sido un viaje muy emocionante”, dijo Zapata durante la presentación de la serie. La actriz señaló que trató de darle una dimensión humana a Selena. “Bajarla a la tierra y mirarla de frente, con mucho amor y mucho cariño, mucho respeto, pero también mirando a otro ser humano y poniéndome en sus zapatos”.

En cambio, Quintanar dice que trató de arrojar luz a los posibles motivos que llevaron a Saldívar a dispararle a la cantante, aunque cree que nunca se sabrá toda la verdad, y abordarla desde otra perspectiva: “Tener empatía hacia ella, poder comprender qué le estaba sucediendo y por qué llegó hasta donde llegó”.

“Se equivocó, fue un gravísimo error. Haya sido accidente o no haya sido accidente, la única que lo sabe es ella y Selena”, dijo Quintanar, para quien interpretar a una villana que ama y al mismo tiempo mata a su ídolo fue una experiencia única.

Saldívar, quien actualmente tiene 58 años, fue sentenciada a cadena perpetua y podrá pedir libertad condicional por primera vez en 2025. En su momento dijo que le disparó por accidente a la estrella laureada con un Grammy, cuyos éxitos incluyen “El chico del apartamento 512”, “Como la flor” y “Bidi bidi bom bom”.

Cuando ocurrió el homicidio, Saldívar era directora de las boutiques de la cantante. Incluso fue dama de honor en la boda de la hermana de Selena.

“Creo que (Yolanda) la protegió muchísimo y le dio un lugar que nunca nadie le había dado”, dijo Quintanar sobre los momentos en los que la relación entre la cantante y Saldívar no fue destructiva. La actriz no estuvo en contacto ni con Saldívar ni con la familia de Selena para la producción. “Selena era una niña cuando la mataron, tenía 23 años, y Yolanda tampoco era tan grande, tenía 34 años. … Me da mucha tristeza cómo termina su historia. Su error finalmente le costó la vida de ella también”.

