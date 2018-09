Descarta INDEX abusos y engaños en contra de migrantes haitianos

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 22 de septiembre del 2018.- El director de Grupo INDEX Chihuahua, José Núñez expresó que “han estado preocupados y ocupados en la defensa de los derechos humanos desde cualquier perspectiva en cualquier región”.

Lo anterior fue dado a conocer por José Núñez debido a una serie de acusaciones realizadas por parte del presidente del Comité de Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos (CCDNA), Wilner Meldeus, quien denunció una serie de abusos y engaños por parte de empresas maquiladoras locales que llevaron a cabo la contratación de migrantes haitianos prometiéndoles una serie de cosas entre ellas un salario de 6 mil 500 pesos que al final se redujo a menos de 3 mil 500 pesos mensuales.

En ese sentido, José Núñez explicó que es muy difícil que se llegue a utilizar el “termino de explotación laboral” por parte de empresas maquiladoras locales, por lo que destacó que lo mejor en torno a este tema es que se investigue para disipar dudas en torno a lo que ocurrió.

Destacó que en Chihuahua no podría darse el caso de esta problemática porque no hay mucha población haitiana, “en definitiva en el estado no y no sabría si en otras entidades de la república se esté presentado este fenómeno”, aseveró el director de Grupo INDEX.

José Núñez destacó que, en el caso de Chihuahua, los hechos denunciados por Wilner Meldeus “no son una práctica común, ya que ni se identifica una comunidad de haitianos que esté viviendo en esas condiciones”.

Por ese motivo, el director de INDEX externó que por el “bien de quien esté siendo acusado lo mejor es que se investigue con la seguridad de que se descarte este fenómeno, ya que si estamos hablando de empresas globales, si esa es la que está siendo señalada, sus políticas a nivel corporativo son muy estrictas para interactuar con las comunidades que están siendo más vulneradas unas que otras, por ello, la acusación se encuentra excedida”, concluyó José Núñez.

Comentarios

comentarios