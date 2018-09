Bárbara Padilla lanza tema inédito que compuso Juanga

-La canción surgió después de una serie de reuniones que sostuvieron en la casa del Divo de Juárez; describe mucho de “mi historia de vida”, afirma a La Razón la soprano.

En medio de una de las tantas sobremesas que siempre terminaban con trabajos en el estudio que Juan Gabriel tenía en su casa de Cancún, la soprano Bárbara Padillaescuchó de viva voz del Divo de Juárez una canción que la conmovió hasta llegar al llanto, sin saber que la había compuesto especialmente para ella.

A más de dos años de ese encuentro, la cantante, que transita entre el crossover clásico y la ópera, lanza al mercado ese tema inédito, “No tengas miedo”, bajo la producción de Cristina Abaroa, con la licencia del hijo de Juanga, Iván Aguilera, como una forma de homenaje luctuoso.

“En su estudio de grabación, me dice ‘le voy a cantar una canción, quiero que me diga qué le parece’. Este gigante de la música, me cantó a un metro de distancia con la misma fuerza que lo hacía ante miles de personas; yo estaba llorando, era un tema precioso.

“Le respondí, ‘maestro, qué es eso tan bonito’ me contestó, ‘es inédita, se la compuse a usted, quiero que la cante en mis shows’. Es un momento que nunca se me va a olvidar”, contó a La Razón la intérprete originaria de Guadalajara.

Desde ese momento, Bárbara Padilla acompañó al cantante de “El Noa Noa” como invitada de honor en sus últimas giras. Aparte de interpretar “No tengo miego”, cantaban a dueto “Ya lo sé que tú te vas” y “Amor eterno”, poniéndola muchas veces en aprietos a la hora de improvisar.

“Él sabía perfecto cómo improvisar, yo no; en ópera no lo hacemos, nos aprendemos el libreto. Una intérprete de ópera, lo último que piensa es cantar en escenarios con Juan Gabriel, jamás me vi con el maestro, aunque toda la vida, desde muy niña, como todos los mexicanos, lo escuchaba”, compartió la ganadora del segundo lugar del concurso más famoso del mundo America’s Got Talent.

“En esos dos últimos años de su vida, que tuve la bendición de conocerlo y tenerlo muy cerca, nació el sueño de producir un disco completo; obviamente grabar esta canción, era lo más inmediato. Ahora, con esta producción se está logrando; grabamos las canciones que me unían a él”

El tema, “No tengas miedo”, es doblemente especial para la cantante, ya que describe mucho de su vida. “Sabía mi historia, mis creencias, me conocía muy bien; creo que precisamente por eso en su sabiduría era necesario crear

vínculos; platicábamos mucho, le gustaban mucho las sobremesas.

“’No tengas miedo’, es una canción que se puede aplicar a tantas cosas sin importar tus creencias porque siempre va a haber personas que no te van a abandonar”, señaló Bárbara Padilla, quien es sobreviviente de cáncer.

Por ese lazo afectivo que Juan Gabriel quería que los uniera, en los dos últimos años de vida del cantautor, Padilla acudía con frecuencia a su casa de Cancún. Sabía que podía pasar muchos días allá porque la fecha de regreso era incierta, ya que al Divo de Juárez le agradaba explotar sus creatividad en mancuerna.

“Le gustaba mucho cultivar una relación de amistad antes de iniciar una relación de trabajo y así fue. Nos mandaba llamar a mi manager y a mí, no íbamos a su casa muchos días, no había fecha de regreso, le gustaba que estuviéramos allá, meterse al estudio conmigo y empezar a grabar cosas; era creativo como no tienes idea, todo el tiempo quería hacer cosas, grabar, hacer música”, detalló la soprano que ha pisado recintos tan importantes como el Palacio de Bellas Artes, el Kennedy Center y el Auditorio Nacional.

Después de que Juan Gabriel le compuso este tema comenzó su sueño de grabar un disco; un anhelo que va lográndose con la grabación de este tema y otros que la unieron a Juanga.

El Dato: Grabó su álbum Bárbara Padilla en los estudios Abbey Road (Beatles), acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres.

