Mi camino por la Educación

Después de un periodo de no realizar mis escritos debido a las numerables actividades docentes, profesionales, personales y familiares, hoy me reincorporo a esta actividad que tanto disfruto y quiero compartirles un poco del camino por el que me ha tocado transitar durante mi quehacer educativo, espero que esta lectura le sea de su agrado.

En 1997 partí de la ciudad de Ojinaga a la Cd. de Chihuahua, chih., con el firme propósito (de superación personal, académico, profesional y esperando tener un mejor futuro) de entrar a la Universidad Autónoma de Chihuahua a la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte (Hoy Facultad de Ciencias de la Cultura Física), siempre contando con el apoyo incondicional de toda mi familia, para julio del año 2001 fecha en que egresé se me presento una oportunidad de trabajo en el CECyT 6 (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua No.6) institución de Educación Media superior en donde labore 17 años ininterrumpidos realizando tareas educativas como: coordinador y entrenador deportivo, docente de educación física, responsable de los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre, además de tener la oportunidad de dar clases de cultura de la legalidad, orientación, tutorías y al final facilitador de un grupo de jóvenes entusiastas en el programa MEMS (Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior).

Para el año 2010 decido participar en la evaluación de ingreso de la SEP para una plaza docente de educación física, en dicha evaluación me hago acreedor a una plaza en Ignacio Zaragoza donde labore 2 años, posteriormente me dieron mi cambio a la ciudad de Ojinaga de donde soy originario y labore 3 años como docente; durante este periodo tuve que organizar mis horarios a la perfección para poder satisfacer la demanda educativa que implica trabajar en dos ciudades diferentes y como muchos compañeros que nos encontramos en esta situación a veces el salario solo alcanza para los viajes y los gastos personales; para el año 2015 participe en la evaluación para promoción en la Asesoría Técnica Pedagógica (ATP) obteniendo y encontrando un espacio en la ciudad de chihuahua en donde realice la función por 3 años y que durante este lapso ya no tuve que estar viajando semana a semana y por ende pude dedicarle más tiempo de calidad a la familia, además por supuesto del ahorro financiero al ya no tener que pagar los gastos que implicaba el viajar de un trabajo a otro.

En mayo del 2016 junto con algunos colegas fundamos el COPEF (Colegio Chihuahuense de Profesionales en Educación Física A, C.) En donde me toco desempeñar la función de Secretario General y, ahí tuve la oportunidad de conocer muchos profesionistas que compartimos la visión de mejorar nuestro quehacer profesional a través de los trabajos colegiados.

Luego de tener muchas actividades profesionales como ATP y docente, además de las actividades que demandaba la secretaría general del COPEF, empecé a descuidar el tiempo valioso que amerita la familia, por lo cual en primera instancia decido dejar el COPEF -sin que esto quiera decir que ya no estaremos colaborando en beneficio de nuestra profesión, al contrario, desde otros ámbitos lo estaremos haciendo- y, aun así, con las actividades como docente en la E.M.S y ATP en la E.B me demandaban mucho tiempo, por lo cual y, derivado de algunas platicas con mi esposa Keyma con quién tengo 15 años casados y mis hijo Diego y Paola quienes nacieron y han vivido en Chihuahua toda su vida decidimos asignar tiempos exclusivo para realizar actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar, de tal forma, que le fuimos tomando gusto y un enorme grado de satisfacción. Es importante mencionar que las actividades propias que se realizan en el ámbito educativo en muchas ocasiones son tan demandantes que utilizamos tiempo personal y de la familia para cumplir en tiempo y forma con nuestras tareas profesionales y educativas.

Posteriormente se nos presenta la oportunidad de una permuta para realizar la función de la Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Física en Ojinaga de donde también es originaria mi esposa y viven la mayor parte de la familia de un servidor y de ella, después de algunas reflexiones decidimos aceptar dicha permuta y a partir de este ciclo escolar 2018 – 2019 ya me encuentro viviendo y laborando en Ojinaga, Chihuahua, en donde próximamente iniciaremos nuevos proyectos y travesías.

A mi familia y a un servidor no nos queda duda que fue la mejor decisión que hemos tomado, el estar al lado de la familia y poder dedicar tiempo de calidad y sobre todo de contribuir a formar y educar a nuestros hijos en valores con la finalidad de contribuir a generar ciudadanos de bien, ya que actualmente queremos dejar la responsabilidad total al sector educativo, pero en casa y en la familia también se debe educar, en lo personal mis dos mejores maestros son mi padre Rubén y mi madre Alejandra quienes desde la escuela del hogar recibí la mejor educación que haya podido tener; mi formación académica en la educación básica, media superior, superior y de posgrado son solo complemento de la educación que me dieron mi dos mejores maestros.

Saludos desde la calurosa y fronteriza ciudad de Ojinaga, Chihuahua.

