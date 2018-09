Ellos son los ganadores de la edición 70 de los premios Emmy

Habrá sido porque se llevaron a cabo en lunes, o porque el verano está por acabar, la cosa es que la Edición 70 de los premios Emmy transcurrió casi en su totalidad con un ritmo pausado y a ratos incluso aburrido. Bajo la conducción de los comediantes de Saturday Night Live Colin Jost y Michael Che, los asistentes al Teatro Nokia en Los Ángeles rieron a ratos y a otros no tanto con las bromas de los presentadores, entre ellos Michael Douglas, Millie Bobby Brown, Benicio del Toro, Kit Harington, entre muchos otros.

Las grandes sorpresas de la noche fueron por ejemplo, el triunfo de Claire Foy, quien con su trabajo en la serie The Crownarrebató la estatuilla a Elisabeth Moss, favorita para ganar como Mejor Actriz Dramática por The Handmaid’s Tale.

Otra sorpresa fue el gran triunfo de la serie The Marvelous Mrs. Maiselque se alzó con cinco estatuillas. La emoción fue mayor pues es la primera serie de streaming en ganar en esta categorías.

Otra sorpresa no tan agradable fue que ningún latino se alzó con las estatuillas esperadas:Ricky Martiny Édgar Ramírez se quedaron con las ganas de ganar como Mejor Actor de Reparto en una miniserie. Curiosamente, fue su compañero Darren Chris quien se quedó con el premio por la misma serie: American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace. Y qué decir de This is Us, una de las favoritas del público, tampoco ganó en las categorías que estaba nominada, incluyendo Mejor Actor (dos de sus estrellas estaban nominados en esta terna) y Mejor Serie Dramática.

El momento más emotivo de la noche sin duda estuvo a cargo del director Glenn Weiss, quien en pleno escenario y luego de recibir su premio al Mejor Director de un espectáculo, propuso matrimonio a su novia Jan Svendsen, que causó conmoción general.

Y pese que estuvo nominada en 22 categorías, Game of Thrones ganó sólo en dos, Mejor Actor de Reparto (Peter Dinklage) y la más esperada de la noche, Mejor Serie Dramática.

Aquí la lista de los ganadores principales:

– Mejor actor de reparto en comedia

Henry Winkler por Barry

– Mejor actriz de reparto en comedia

Alex Borstein porThe Marvelous Mrs. Maisel

– Mejor actriz en serie de comedia

Rachel Bresnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

– Mejor Actor en Serie de Comedia

Bill Hader de Barry

– Mejor actriz de reparto de una miniserie/tv movie

Merritt Wever por Godless

– Mejor actor de reparto de una miniserie/tv movie

Jeff Daniels por Godless

– Mejor Actriz Principal en una Miniserie

Regina King por Seven Seconds

– Mejor Actor en una Miniserie

Darren Chris por American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace

– Mejor actor de reparto en serie dramática

Peter Dinklage por Game of Thrones

– Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

Thandi Newton por Westworld

– Mejor actor en serie dramática

Matthew Rhys por The Americans

– Mejor actriz en serie dramática

Claire Foy por The Crown

– Mejor Reality de Competición

RuPaul’s DragRace

– Mejor Miniserie

American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace

– Mejor serie de comedia

The Marvelous Mrs. Maisel

– Mejor serie dramática

Game of Thrones