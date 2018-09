Dejen de chin… con selección: Tuca Ferretti

-El estratega de los Tigres asegura que no depende de él quedarse al frente de México; dijo desconocer pláticas entre FMF y Cemex.

Ricardo Ferretti es el personaje del momento en el futbol mexicano. Su tercer interinato al frente de la selección nacional genera que los medios de comunicación le cuestionen constantemente si será el sucesor de Juan Carlos Osorio en el banquillo del Tri. Ayer, en conferencia de prensa, no fue la excepción y el estratega de los Tigres dejó en claro que no está en sus manos dicha decisión.

“Ya contesté 50 mil veces la misma pregunta. La decisión no está en mis manos ya; yo tengo ganas de cumplir mi contrato que apenas empiezo. Sólo hay una posibilidad, y es que la Federación (FMF) hable con mis directivos y cambie la situación”, aseveró el timonel del conjunto de la UANL en la primera rueda de prensa previa al clásico regio entre Tigres y Monterrey, el cual se celebrará el próximo domingo, en el Estadio Universitario.

Fiel a su estilo, directo y frontal, el Tuca pidió de manera enérgica a los reporteros reunidos en la conferencia que ya no lo molesten con tantas preguntas alusivas al tricolor.

“Si ellos (directivos de Tigres) mantienen que yo me quede, no hay ninguna posibilidad de que me vaya a la selección; si ellos me dicen ‘queremos que cumplas tu contrato que acabas de firmar’, se acabó el asunto, y espero que con esto ustedes (medios) ya no me estén chingando con tantas preguntas de la selección”, expresó el brasileño.

El Dato: El brasileño no sufrió derrotas al frente del tricolor en sus primeros dos interinatos. Registró tres victorias y dos empates.

Además, el exfutbolista indicó que acordó con Guillermo Cantú (director general deportivo de la Femexfut) que en caso de que la FMF firme a otro estratega para que tome las riendas de México en octubre, él ya no dirigiría los encuentros amistosos ante Costa Rica y Chile.

“Cuando platiqué con Memo había la posibilidad (de dirigir en octubre), pero estamos en la misma; si encuentra (entrenador) no voy a ir”, señaló.

Por último, el director técnico de 64 años dijo desconocer si hay un acercamiento entre la FMF y CEMEX, empresa que es dueña de los Tigres.

“Mi directiva no me ha dicho nada, por eso digo ustedes saben cosas; uno está en otra onda; si estoy en otra onda, en Toronto, no tengo la mínima idea, soy un pobre servidor”, remató Ferretti de Oliveira.

