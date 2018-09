AMLO cumplirá con todas sus promesas de campaña: Colunga Martínez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 18 de septiembre del 2018.- La postura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cumplir sus promesas de campaña “hasta donde alcance el presupuesto”, no afectará los compromisos que tiene en Ciudad Juárez desde la reducción del impuesto sobre la renta y del IVA, además de los precios a las gasolinas y la electricidad son ofertas que se hicieron y tendrán que cumplirse, aseveró el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez.

Estas medidas se van a hacer, al igual que los programas encaminados a jóvenes que desde luego se tendrán que presupuestar, no para este año sino para el que entra, porque simplemente para este año no se podría, ya que no habría el recurso suficiente para echar a andar dichos proyectos, dijo.

Colunga Martínez explicó que se tendrá que ajustar el presupuesto del año que entra para poder cumplir las promesas de campaña, pero eso se llevará a cabo con recursos que se ajusten de los planes de austeridad que se implementen para el 2019, concluyó Colunga Martínez.

