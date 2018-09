Santos se cambió el uniforme a medio partido

El equipo ‘lagunero’ no pudo mostrar por completo su uniforme conmemorativo ya que se confundía con el de León.

En el duelo correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2018 entre Santos Laguna y Club León pasó algo bizarro. El cuadro ´lagunero’ salió a jugar con su uniforme conmemorativo por sus 35 años de historia pero no contaban que el uniforme de la ‘Fiera’ fuera casi idéntico en tonalidades.

Desde el inicio del partido, no se distinguía claramente quien atacaba o defendía en la cancha del Territorio Santos Modelo y por petición de los jugadores al minuto 29′ se hizo el cambio de uniforme. Los visitantes que serian los que tuvieron que cambiar de playera, argumentaron que no traían su tercer uniforme por lo cual los ‘Guerreros’ recurrieron a su segunda equipación (negro).

Por reglamento los árbitros revisan las equipaciones horas antes del inicio del partido para que no surga ningún problema pero parece que los silbantes no realizaron bien la tarea. Aunque en la página oficial de la Liga MX se vean uniformes para este partido que no habría problema a la hora de distinguirse.

Para la parte complementaria, Santos Laguna se cambió todo el uniforme (playera,short y calcetas) ya que en el primer tiempo solo se cambiaron la playera.

