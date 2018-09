“No demandaré a los medios por extorsión, pero si lo harán los demás involucrados”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 15 de septiembre del 2018.-El coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo aseguró que no buscará demandar a El Diario de Chihuahua, ni al dueño del mismo, Osvaldo Rodríguez por la publicación “Funcionario da contratos millonarios a cuñada”, en el cual lo acusan de haber otorgado un contrato por más de 4 millones de pesos a la empresa Xtrem Sports propiedad de la hermana de su pareja sentimental.

En ese sentido, Pinedo Cornejo declaró que el “no pretende demandar por calumnia y difamación a este medio de comunicación, sin embargo, las otras partes involucradas en el reportaje sí se encuentran buscando asesoría jurídica para interponer una querella por el daño moral que esta información les ha ocasionado”, dijo.

“Yo no importo, pues si el gobernador que ha sido tan calumniado diariamente por este medio de comunicación, no ha interpuesto demanda alguna, porque lo haría yo”, aseguró el titular de comunicación social de Gobierno del Estado de Chihuahua quien en días recientes acusó al dueño de El Diario de intentar extorsionarlo a través de un convenio de publicidad por 30 millones de pesos que no se le concedió por políticas internas de austeridad de la administración estatal.

Comentarios

comentarios