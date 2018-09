Por: Francisco Flores Legara

“Así como la melancolía es el recuerdo de la felicidad, el sufrimiento es el recuerdo del dolor.

Jodorowsky

La tentación del absolutismo hace olvidar a los políticos los principios que un dijeron eran su motivación de participación en la función pública.

Pudiera afirmar sin temor a equivocarme, que ese lamentable cambio de piel ocurrió ya en Javier Corral Jurado desde que asumió la gubernatura de Chihuahua.

El autoritarismo, entendido como forma de gobierno autoritario, se ha dado a lo largo de la Historia de la Humanidad. El autoritarismo es una de las características de sistemas dictatoriales. Ejemplos actuales de autoritarismo, por citar solo dos casos que los mexicanos hemos observado con interés desde hace un buen rato, pueden ser el Gobierno de Corea del Norte o el singular ejercicio del poder de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Qué está pasando en Chihuahua donde existe una permisividad tan inexplicable como peligrosa, para que Javier Corral Jurado de ahora actúe como un dictador?

Hay una protesta de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación por la ofensa que les lanzó, de una manera por demás inconstitucional, Javier Corral acusándolos de “sumisión” ante el titular del Poder Ejecutivo Federal después de que un tribunal colegiado diera la orden de que el caso de Alejandro Gutiérrez, preso por una acusación que no ha sido comprobada, pasó de los juzgados de Chihuahua a uno de la Federación.

Activistas de Chihuahua celebraron el hecho de que después de un año de que fue asesinada la periodista y corresponsal de La Jornada Miroslava Breach Velducea, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el beneplácito de un juez quien dio autorización para que el caso sea de competencia federal y con ello concluyan las actuaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Chihuahua, solicitud que ya fue atendida.

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva una defensora de los derechos de los periodistas dijo que la investigación del asesinato de Miroslava “había sido llevada a cabo por la procuraduría de Javier Corral de una manera parcial y deficiente.”

¿Qué se esconde en los evidentes móviles político-partidistas de Javier Corral en los casos de Alejandro Gutiérrez y Miroslava Breach?

Gutiérrez está acusado de un delito solo imputable a funcionarios públicos. Y hasta la fecha no se la podido comprobar participación alguna en el manejo desviado al PRI por César Duarte.

Antonio Mocedo, abogado de Gutiérrez, declaró apenas hace unos días al rotativo El Diario, de circulación en Chihuahua, que demandarán a Corral ante la PGR por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Lo siguiente es lo que publicó El Diario:

El gobernador Javier Corral Jurado será demandado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra la administración de justicia y tráfico de influencias.

Lo anterior ante su negativa y resistencia a permitir el traslado del imputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para que un juez de control federal lleve el proceso por el delito de peculado agravado, dentro de la causa penal 780/2017. Así lo dio a conocer, el abogado Antonio Collado Mocelo, defensor del empresario y político priísta, al declarar ayer a El Diario que mañana jueves presentará la denuncia penal en contra del mandatario chihuahuense. Entre los puntos que el litigante argumentó, destaca que Alejandro Gutiérrez está acusado de un delito que no cometió y no pudo haber cometido por no haber sido un servidor público.

“No existe una sola prueba que involucre a mi representado en el supuesto delito que cometió. Sólo han presentado testigos de oídas que son ilegales, pues no son permitidos en procesos como el de Alejandro Gutiérrez.

“El delito por el cual fue acusado no amerita prisión preventiva, según lo establece el propio Código Penal y sin embargo, se la impusieron arbitrariamente”, explicó Collado Mocelo.

“Alejandro –subrayó—es un rehén político del gobernador Corral quien lo tiene para sus propósitos político-electorales”.

¿Hasta dónde se le permitirá a Corral Jurado seguir gobernando de manera autoritaria como solamente los peores dictadores?

Salud y larga vida.

