Dejan técnicos del Canal 28 su lado critico al trasmitir el Grito de Independencia

Chihuahua, Chih., 17 de septiembre del 2018.- En plena trasmisión en vivo por parte del equipo el Canal 28, se suscitó una inusitada narración por parte del personal técnico que llevaba a cabo el enlace de la ceremonia de la noche del Grito de Independencia, la cual dejó al descubierto ese lado critico que no se ve y que no se percibe al menos del otro lado de la pantalla, pues la mordaza de un convenio, no lo permite.

Criticas que van desde la imagen de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván a quien aseguraron se había operado la nariz, hasta uno que otro piropo un tanto atrevido a la esposa el gobernador Javier Corral Jurado.

No se pudo escapar dentro de esta narrativa el ex alcalde Marco Adán Quezada, quien a pesar de haber salido bien “tatemado” por el asunto del Aeroshow no quita el dedo del renglón para ir por la gubernatura del estado, pero como buenos conocedores los técnicos que trasmitieron el Grito destacaron que sus probabilidades “son nulas” son mayores las de “Maru” Campos”, dijeron.

