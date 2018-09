Capacita Congreso a su personal en materia de lenguaje incluyente y comunicación no sexista

Personal y asesores técnicos que laboran al interior de Congreso del Estado, recibieron curso de capacitación acerca del uso del lenguaje incluyente y comunicación no sexista en la Administración de Programas Especiales (APE), esto lo informó la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso, Soledad Limas Frescas.

Limas Frescas, resaltó que dicho curso así como los diplomados y talleres que se han llevado a cabo en las instalaciones del Poder Legislativo, se realizan como parte de las estrategias para avanzar hacia la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Lo anterior, con el objetivo de analizar y reconocer la importancia del lenguaje incluyente, así como de la comunicación no sexista, para fortalecer la igualdad de género en el entorno laboral; además de adquirir conocimientos base para la revisión teórica, reflexiva y vivencial del uso del lenguaje bajo la perspectiva de género.

La capacitación fue impartida por la Licenciada en Ciencias de la Información, Erandhi Arvizu, quien explicó la importancia de transversalizar el lenguaje incluyente en la APE, a través de la armonización lingüística de los instrumentos internos, así como también eliminar expresiones discriminatorias que denigren a las personas.

Además, expuso que al adoptar la perspectiva de género se puede lograr:

• Desnaturalizar las falacias sobre las diferencias entre mujeres y hombres, basadas en la idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social.

• Comprender procesos en los que las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, limitando el acceso equitativo de hombres y mujeres a recursos de toda índole.

• Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género y promover la igualdad jurídica y equidad entre ambos sexos.

• Visibilizar a las mujeres en la totalidad de los espacios sociales, económicos, políticos, familiares, etc.

En el transcurso del curso, se abordaron diferentes temas importantes como el género y el lenguaje, sistema sexo-género, la formación de la identidad de género, las premisas para la construcción de la identidad y la socialización de género

Cabe mencionar que la implementación de esta capacitación, permite a los empleados disponer de recursos prácticos, escritos y orales para la incorporación del lenguaje incluyente y comunicación no sexista en el entorno laboral, y de esta manera se da un gran avance para lograr una igualdad laboral entre mujeres y hombres.

