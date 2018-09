Amnistía no incluye a asesinos, violadores y tratantes: Olga Sánchez

Es una tragedia humanitaria la actual crisis de inseguridad que enfrenta el país y por lo tanto no podrán ser amnistiables homicidas, tratantes de personas, violadores o algunos otros delitos de lesa humanidad, aseguró Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.

“Es una tragedia humanitaria ¿Cuántos más migrantes desaparecidos? No los podemos ni siquiera imaginar porque entran literalmente a nuestro país en una frontera porosa como la que es el sureste”. Olga Sánchez Cordero, designada secretaria de Gobernació n

En un foro organizado en la Ciudad de México, la ministra en retiro se refirió a las propuestas y políticas públicas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar temas como desapariciones forzadas, asesinatos, feminicidios y violencia contra los migrantes, con programas de integración de los jóvenes a la vida laboral y el apoyo económico a los adultos mayores.

Además, habló de la importancia de contar con un mecanismo de reparación y no repetición de delitos y calificó como urgente la propuesta ley de amnistía.

“No estarán aquellos que han cometido delitos que no pueden ser amnistiables por los convenios internacionales y por la propia Constitución del propio órgano jurídico de nuestro país. No pueden ser de ninguna manera amnistiados aquellos que han sido homicidas, tratantes de personas, que han sido violadores, del delito de desaparición forzada o algunos otros delitos de lesa humanidad. Estos no podrían de ninguna manera estar dentro de esta ley de amnistía”. Olga Sánchez Cordero, designada secretaria de Gobernación

“Pero la ley de amnistía es urgente por la cantidad de personas que están privadas de su libertad que no han cometido delitos de alto impacto, sin embargo están en este momento recluidos”. Olga Sánchez Cordero, designada secretaria de Gobernación

Sánchez Cordero se refirió también a la violencia del pasado proceso electoral, y de la ausencia del Estado de Derecho en el país y aseguró “vamos a tratar de implementar el Estado de Derecho, eso es lo que vamos a hacer”.

Finalmente, la próxima encargada de la política interna del país habló de las prioridades de la próxima administración en materia de justicia como proyecto de nación.