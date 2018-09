Valenciano seguirá presidiendo Comisión de Hacienda en el Congreso

“Quedaron debidamente integradas las 32 comisiones en las que los 33 diputados estaremos trabajando, tal y como lo considera nuestra la ley orgánica que rige al Congreso del estado que nos ordena integrar esto en la cuarta sesión ordinaria”, así lo refirió el diputado por el distrito 19, Jesús Valenciano García.

Detalló que son cinco las comisiones en las que él tendrá responsabilidad, Obras Púbicas, Familia y Asuntos Religiosos, Desarrollo Municipal y participación ciudadana; mientras que continuará presidiendo la Comisión de Programación Presupuesto y Hacienda Pública.

El diputado Jesús Valenciano agradeció la confianza de sus compañeros para continuar al frente de ésta comisión, dijo que durante los dos años anteriores se realizó un trabajo minucioso en términos de presupuesto, restructuración de la deuda pública y adecuaciones a los presupuestos de varios municipios.

Anticipó que en las siguientes semanas iniciarán trabajo legislativo y de proceso con miras al ejercicio 2019, “nosotros vamos a tener un acercamiento, mediante la Comisión de Hacienda, con los municipios, y en modo particular con aquellos donde no hubo reelección y que los presidentes municipales que or primera vez a estar al frente de su municipio, y será con el propósito de asesorarles respecto de las condiciones que habrán de tener o presentar para que su presupuesto 2019 pueda ser aprobado”.

Jesús Valenciano celebró asimismo que otros compañeros que repitieron en el cargo por mandato popular, presidan los trabajos en algunas comisiones, dijo que la experiencia obtenida durante la legislatura 65 aportará y favorecerá en gran medida el trabajo preciso que se realiza al seno de las comisiones.

