Golovkin vs. Canelo II

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin volverán a verse las caras este 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por la supremacía en la división de los pesos medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Canelo y GGG dieron una cátedra de boxeo en su primer combate que se realizó el 16 de septiembre del año pasado, en una de las mejores peleas de los últimos tiempos, la cual terminó con un controvertido empate.

La tan esperada revancha se pactó para el 5 de mayo, sin embargo, fue cancelada debido a que en marzo de este año el tapatío arrojó positivo en doping por clembuterol por lo que fue suspendido seis meses por la Comisión Atlética de Nevada.

Duro golpe a la reputación del Canelo, quien fue excluido de las clasificaciones del CMB, al no estar afiliado al Programa de Boxeo Limpio, por lo que semanas después, para limpiar su nombre, el jalisciense anunció la firma de un acuerdo con la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA), para que le realizará pruebas durante un año y así se aclarara la “vergonzosa situación”.

Golovkin tuvo que buscar a un rival de “emergencia” y se enfrentó al armenio Vanes Martirosyan, quien llegó a la contienda tras dos años de inactividad. El kazajo se impuso por la vía del nocaut en dos rounds y defendió por vigésima ocasión sus títulos.

Si GGG derrota al Canelo superará la marca del estadounidense Bernard Hopkins, conocido por su reinado de 10 años como Campeón mundial en los pesos medianos, con 20 defensas.

GUERRA DE DECLARACIONES Y MILLONES

Después del combate ante Martirosyan, GGG se declaró listo para el desquite con Canelo, entonces los dimes y diretes de ambos lados no se hicieron esperar.

Gennady fue el primero en atacar a Canelo, al asegurar que ha sido el rival más desagradable y sucio al que ha enfrentado, haciendo alusión a la sustancia prohibida que se le detectó a Álvarez.Canelo, por su parte, tildó de “hipócrita” al kazajo, quien en reiteradas ocasiones afirmó que su estilo agresivo característico lo había hecho popular entre los fanáticos mexicanos del boxeo.

“Es un hipócrita. Quizás lo use para atraer fanáticos. Si algo trágico ocurriera en México, él no estaría allí”, dijo el tapatío.

En cuanto a la guerra por los millones de dólares, el Canelo será el ganador en la revancha ante Gennady Golovkin, pues el boxeador mexicano tiene asegurados 30 millones de dólares, 10 millones más que GGG.

Los ingredientes están puestos para ver una revancha que paralizará al mundo del boxeo y que nadie se quiere perder.

CARTELERAS DE RESPALDO

La pelea de coestelar, el tijuanense Jaime Munguía, Campeón Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expondrá por segunda ocasión su cetro cuando enfrente al canadiense Brandon “Bad Boy” Cook.

En batalla de excampeones mundiales habrá otro azteca, toda vez que Moisés Fuentes se medirá al nicaragüense que fue considerado el mejor libra por libra del mundo Román “Chocolatito” González, en duelo pactado a 10 rounds en peso Supermosca.

