Cruz Azul ahora tiene otro reto

Ciudad de México., 15 de septiembre del 2018.- Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que preparó el partido ante el Necaxa con el objetivo de cerrar la primera mitad del torneo con una victoria, pues hasta el momento el trabajar por bloques le ha funcionado, sin embargo, aceptó que su equipo tendrá el reto de romper una racha de 49 días sin obtener una victoria de visitante.

Esto representa un reto más para nosotros si se suma este sábado serían 49 días que tienes sin ganar de visita, entonces ése es el reto que tenemos, porque sólo ganando cumplimos con los objetivos que teníamos para este bloque, vamos contra un rival que juega bien y que será local”, afirmó.

Respecto a cómo llega el equipo después del descanso de fecha FIFA, Caixinha dejó en claro que sigue con la misma mentalidad.

Queremos ganar y al final nos van a decir si ganamos o no ganamos. No nos dirán que si ganamos fue porque no ganamos bien. Nuestros jugadores son muy inteligentes y por la manera en la que fue conformada la plantilla todos estamos claros y conscientes de lo que queremos lograr aquí y por eso es importante ganar con esta cultura de sacrificio y de ser profesional las 24 horas del día y los siete días de la semana”, señaló.

Habló sobre el buen momento que vive Roberto Alvarado y dijo que le recuerda al portugués Joao Moutinho cuando este era joven.

Los jugadores no se miden por su edad, sino por su madurez y profesionalismo, él (Alvarado) sabe, seguramente va a ser un gran referente en el futbol mexicano. No sólo queremos jugadores mexicanos en las mejores ligas, sino en los mejores clubes de las mejores ligas, espero que llegue allá y me encantaría ayudarlo en ese proceso”.

