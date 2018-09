Exhorta Aparicio a medios veracidad en sus noticias

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 14 de septiembre del 2018.- El comisionado Estatal de Seguridad, Oscar Alberto Aparicio Avendaño se pronunció en contra de aquellos medios de comunicación que a base de mentiras y falsedades buscan desestabilizar al estado con notas informativas tendenciosas.

Aparicio Avendaño expresó que a pesar de que se tienen ubicados a dos medios de comunicación que pretenden “extorsionar” a la administración estatal a través de convenios de publicidad lo único que harán será exhortar a los ciudadanos y a los empresarios es que exijan a estas empresas de comunicación a que digan la verdad en sus artículos.

“Necesitamos que sean los empresarios y los ciudadanos para que exijan que los medios de comunicación sean serios y no sigan pagando por promociones, no sigan pagando por este tipo de atmosfera, los presionen, la mayoría de los medios son serios, pero hay dos o tres que siempre sacan alguna nota de mentiras contra del gobernador como de los integrantes de su gabinete y los conocen y sabemos quiénes son los que dan la noticia tal como sucede”, aseveró Aparicio Avendaño.

El comisionado estatal manifestó que esta situación ha trascendido a tal grado que al exterior del estado de Chihuahua se percibe una atmosfera de violencia superior a la existente en la entidad, en donde el turismo tiene una percepción de que al venir aquí “van a ser robados, asaltados, de que hay vehículos incendiados, tal como ocurre en otros estados de la república mexicana y cuando vienen se van con otra percepción, cuando pareciera que la entidad estuviera incendiada”, manifestó el funcionario estatal.

Los medios magnifican las notas, dicen mentiras, nos difaman a esos medios me refiero y si eso perciben en el exterior la economía se estanca, no detona nada y los afectados directos son los ciudadanos, no digo que no tengamos problemas, pero como no sacan las notas cuando hacemos las cosas bien y que hemos contratado más policías a los cuales se les han entregado uniformes, vehículos, armas eso no lo sacan aseveró Aparicio Avendaño

Comentarios

comentarios