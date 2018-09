Protagonista de ‘Mad Men’ se postula para ser el nuevo Batman

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 13 de septiembre del 2018.- Ante el más que posible adiós de Ben Affleck al personaje de Batman, las especulaciones sobre qué actor se enfundará el traje del Hombre Murciélago son una constante en los últimos meses. El último en postularse para un papel que aún no está vacante de forma oficial ha sido Jon Hamm, que estaría encantado de interpretar a Bruce Wayne en la película que dirigirá Matt Reeves. Eso sí, el protagonista de Mad Men pone una condición: El guión debe ser decente.

Durante una entrevista concedida a Graham Bensinger para In Depth, Hamm admitió que aunque nunca ha negociado con los productores sobre interpretar al personaje de Batman, él sí estaría interesado si el libreto mereciese la pena.

El actor de 47 años recordó que los rumores sobre su participación como el héroe de DC se dispararon “desde la primera temporada de Mad Men”, pero reiteró que “nunca ha tenido ninguna conversación con nadie al respecto”.

Me he sentado en salas con todos estos tipos [los productores de Batman]. Nunca me han ofrecido nada”, confesó Hamm y matizó que “Internet quiere lo que quiere”, pero “mucha gente tiene que autorizar eso” y no solo los seguidores del universo cinematográfico de Warner y DC.

Aún así, el actor ha admitido en varias ocasiones ser un gran admirador del cómic desde que era un niño y ha asegurado que ha disfrutado a fondo tanto de Black Panther de Marvel Studios como de FX’s Legion.

Probablemente entraría en el traje”, afirmó en la entrevista para añadir que “debería entrenar mucho, algo que no me encanta”. “Pero, estoy seguro de que hay una versión interesante de ese ser por ahí. Y si quieren darme un toque y pedirme que lo haga, ¿por qué no?”, planteó Hamm.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha contactado con Oscar Isaac para un papel en la película de Reeves, cuyo rodaje comenzará a lo largo de 2019. Aunque no está claro qué personaje tiene pensado el estudio para el actor de Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

Lo último que se sabe es que Matt Reeves ha escrito un guión basado en una versión más joven del Caballero Oscuro, descartando así la participación de Ben Affleck. Por tanto, es casi improbable que Jon Hamm, con sus 47 primaveras, encaje en el perfil. Jake Gyllenhaal, Jack Huston y Kitt Harington son los nombres más sonados en las quinielas.

Con información de Excélsior.

