No meteré a la cárcel a ningún famoso: AMLO

Andrés Manuel López Obrador descartó meter a la cárcel en su Administración a políticos o empresarios famosos por las acusaciones en su contra.

“No vamos a perseguir a nadie, lo dije en la campaña, no es mi fuerte la venganza, no vamos a la política de siempre, de, por razones espectacularidad, meter a la cárcel a algún famoso de la política o el sector empresarial o del mundo incluso del espectáculo, nada de eso, no necesitamos eso”, dijo durante la presentación del su plan de apoyo a jóvenes.

Aunque subrayó que los procesos judiciales seguirán su curso, el presidente electo dijo que se debe ver hacia delante, no hacia atrás.

“Desde luego hay procesos en curso, no vamos a ser nosotros absolutos, nosotros vamos a representar al Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo va a actuar con independencia, lo mismo el Poder Judicial.

“Hay procesos en curso, pero políticamente ya no queremos estar viendo para atrás, queremos ver hacia adelante; se los puedo resumir en una frase: vamos a perdonar pero nosotros no queremos que a nosotros nos perdonen”, planteó.

López Obrador aseguró que en su Gobierno los funcionarios actuarán con rectitud y se terminará la evasión fiscal y el uso de facturas falsas para desviar recursos.

“Los servidores públicos tienen que actuar con rectitud; se acaba la corrupción, se acaba la impunidad.

“Y así vamos a tener autoridad moral y mucha autoridad política para pedir a los demás también un recto proceder”, detalló.

Además, en su participación aseguró que participar en la cuarta transformación debiera ser como un sabático de seis años.

“Imagínense aportar a la cuarta transformación y que nos paguen. Muchos debieran decir esta es mi aportación a la transformación”.

Reforma

Comentarios

comentarios