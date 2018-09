Omar Bazán lejos de abonarle al PRI lo está dividiendo: Chuy Velázquez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 12 de septiembre del 2018.- El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Velázquez Rodríguez expresó que, según el presidente del Comité Estatal del tricolor Omar Bazán Flores “los llamó al consenso para elegir al coordinador de la bancada del Grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado”, sin embargo, mediante ese dialogó nunca se le tomó de en cuenta.

Es decir, denunció el diputado por el PRI, Velázquez Rodríguez que Bazán Flores determinó en lo “oscurito” nombrar a la legisladora Rosa Isela Gaytán Díaz como nueva coordinadora del Grupo Parlamentario del tricolor (GPPRI) en el Congreso del Estado.

Por ese motivo, Velázquez Rodríguez aseveró que interpondrá recursos legales en contra de este nombramiento para que se le “responda y se le respete en sus derechos que le asisten”, por ello el Bufete jurídico para que sean los tribunales quienes decidan si me asiste o no la razón a mí, pero mientras tanto con todas esas arbitrariedades de Omar Bazán “estoy en total desacuerdo”, porque las cosas no se hacen así.

“Yo siempre he estado dando la cara y estoy abierto al dialogo, es Omar Bazán Flores quien generó estas condiciones para hacer su voluntad de sacar adelante a Rosa Isela Gaytán Díaz a partir de que él no pudo erigirse como coordinador de la bancada del PRI”, aseveró Velázquez Ramírez.

En ese sentido, el legislador priista manifestó que el continuará en el tricolor a pesar de todo, pues “este es su casa, al contrario, tendrá que ser mucho más solidario para poder poner orden a estas faltas que muchas veces personas como Omar Bazán Flores sin ninguna responsabilidad defienden a su partido, el mismo con ese actuar está propiciando la división del PRI”.

Por todo lo anterior, el legislador priista asintió que peleará por todos los derechos que le asisten, porque el PRI merece atención del tricolor, con un presidente que se preocupe por la militancia que lejos de abonarle lo esté dividiendo, concluyó Velázquez Rodríguez.

